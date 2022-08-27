Первая лига. Металлург в большинстве не удержал преимущество в два мяча над Кременем

Запорожский "Металлург" и "Кремень" в скрытом матче Первой лиги (встречу запретили транслировать военные) расписали результативную ничью с шестью голами.

Запорожцы открыли счет уже на одиннадцатой минуте с пенальти, который реализовал Сидоров, однако вскоре гости восстановили паритет усилиями Галаты. Еще до перерыва тот же Сидоров и Белоцерковец установили на табло счет 3:1 в пользу "металлургов". Но последующие события разворачивались в пользу кременчужан. После перерыва Вивдич отквитал один мяч, а Галата, оформив второй дубль в игре, установив окончательный счет в поединке.

Стоит отметить, что с 28-й минуты "Металлург" играл в большинстве, и даже этого оказалось недостаточно, чтобы удержать победный результат либо дожать соперника при счете 3:3.

Первая лига. 1-й тур

"Металлург" - "Кремень" 3:3

Голы: Сидоров 11 (пен.), Белоцерковец 28, Сидоров 37 – Галата 17, Вивдич 66, Галата 73

"Металлург": Байда, Воробей, Палюх, Басов, Полевой, Крапивный (Поддубный 62), Сад (Страдс 46), Шалфеев, Кича (Борисенко 74), Сидоров, Белоцерковец (Могильный 62).

"Кремень": Ермолов, Агапов, Сидоренко, Пилипенко (Аркуша 46), Азизов, Панчишин (Савицкий 58), Галата, Глоба (Лесняк 58), Галоян (Толкач 90+2), Куць (Вивдич 46), Фальковский.

Удаление: Сидоренко (28, второе предупреждение)