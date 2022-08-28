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Павелко: Мы возрождаем футбол в Украине для поддержки наших воинов и в их честь

Первая лига
(1 голосов)

Чиновник посетил открытие чемпионата второго по силе украинского дивизиона

Павелко: Мы возрождаем футбол в Украине для поддержки наших воинов и в их честь

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал старт сезона в Первой лиге:

“Еще пять месяцев назад вокруг Чернигова шли ожесточенные бои, а сам город находился под постоянными обстрелами. И тогда было трудно поверить, что здесь возможно возвращение к мирной жизни, не говоря уже о футболе. Но это стало возможным благодаря храбрости Вооруженных сил Украины и всем, кто работал и работает на оборону нашего государства.

И именно Вооруженные силы уже сейчас победители этого чемпионата, о чем будет напоминать первый удар по мячу военного или ветерана боевых действий в каждом матче. Мы возрождаем футбол в Украине для поддержки наших воинов и в их честь!”, - сказал Павелко.

Отметим, что президент УАФ вместе с президентом ПФЛ Александром Каденко посетил матч-открытие чемпионата Первой лиги между ФК "Чернигов" и "Скорук".

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В статье: Первая лига Андрей Павелко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
28.08.2022 в 12:56
Тобто крав,краду і буду красти мав він на увазі.
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alex.belogubko (одесса)
28.08.2022 в 12:44
сократите слуг футбола их больше чем команд а их бабки Украине --вот это будет помощь
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