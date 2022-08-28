Павелко: Мы возрождаем футбол в Украине для поддержки наших воинов и в их честь

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал старт сезона в Первой лиге:

“Еще пять месяцев назад вокруг Чернигова шли ожесточенные бои, а сам город находился под постоянными обстрелами. И тогда было трудно поверить, что здесь возможно возвращение к мирной жизни, не говоря уже о футболе. Но это стало возможным благодаря храбрости Вооруженных сил Украины и всем, кто работал и работает на оборону нашего государства.

И именно Вооруженные силы уже сейчас победители этого чемпионата, о чем будет напоминать первый удар по мячу военного или ветерана боевых действий в каждом матче. Мы возрождаем футбол в Украине для поддержки наших воинов и в их честь!”, - сказал Павелко.