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Павелко: Мы возрождаем футбол в Украине для поддержки наших воинов и в их честь
Чиновник посетил открытие чемпионата второго по силе украинского дивизиона
УАФ/Пресслужба
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал старт сезона в Первой лиге:
“Еще пять месяцев назад вокруг Чернигова шли ожесточенные бои, а сам город находился под постоянными обстрелами. И тогда было трудно поверить, что здесь возможно возвращение к мирной жизни, не говоря уже о футболе. Но это стало возможным благодаря храбрости Вооруженных сил Украины и всем, кто работал и работает на оборону нашего государства.
И именно Вооруженные силы уже сейчас победители этого чемпионата, о чем будет напоминать первый удар по мячу военного или ветерана боевых действий в каждом матче. Мы возрождаем футбол в Украине для поддержки наших воинов и в их честь!”, - сказал Павелко.
Отметим, что президент УАФ вместе с президентом ПФЛ Александром Каденко посетил матч-открытие чемпионата Первой лиги между ФК "Чернигов" и "Скорук".
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