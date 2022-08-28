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Калитвинцев признан лучшим тренером первого тура Первой лиги
Его команда выстрелила сразу со старта
Полісся/Автор невідомий
Вчера, 27 августа, стартовал розыгрыш чемпионата Первой лиги. Из восьми запланированных матчей состоялось семь – только одна встреча в Полтаве была перенесена.
Но все же ПФЛ решила выбрать лучшего тренера первого тура. Кандидатом на эту номинацию от всеукраинского объединения тренеров по футболу стал главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев.
Его команда лидирует в чемпионате, благодаря трем забитым голам без ответа в ворота "Прикарпатья". Причем житомиряне одержали эту разгромную победу в гостях.
По пяти показателям Калитвинцев набрал общий балл 4,6 (из 5 максимальных).
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