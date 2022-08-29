Львовские Карпаты устроили акцию в поддержку героев Азовстали

В субботу, 27 августа львовские "Карпаты" одержали домашнюю победу над ФСК "Мариуполем" (прежнее название "Яруд") в первом туре Первой лиги со счетом 3:0.

На этот поединок "львы" вышли в особенной форме - игроки надели футболки с лозунгом: “Save the Heroes of Azovstal”. Таким образом львовский клуб почтил героизм защитников и защитниц Мариуполя, а также напомнил миру о военных преступлениях, которые россия совершает в Украине, и призвав освободить воинов из плена.

Кроме того, во время матча "Карпаты" собирали благотворительные пожертвования для помощи Фонду поддержки семей защитников "Азовстали". Было собрано 19 230 грн. Отмечается, что фонд львовского клуба удвоит эту сумму и перечислит 40 тысяч гривен.

Фото: karpaty.lviv