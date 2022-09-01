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Очная встреча неудачников первого тура, Кремень принимает дебютанта. Что смотреть в Первой лиге в пятницу
Анонсируем стартовые матчи второго тура
Фото: Фейсбук ФК Кремінь
В пятницу двумя матчами стартует второй тур Первой лиги. Шанс реабилитироваться за разгромные поражения есть у "Прикарпатья" и ФСК "Мариуполь", которым представилась возможность в очном противостоянии выявить более сильного.
Група А
ФСК Мариуполь – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
02.09.2022. 13:00. Демидов. Стадион "Диназ"
Обе команды очень неудачно начали сезон. Мариупольцы уступили "Карпатам" - 0:3, а ивано-франковцы с таким же счетом проиграли "Полесью". От дебютантов Первой лиги не ожидали яркого старта, а "Полесье" за счет индивидуального мастерства, особенно не напрягаясь, обыграло команду Олега Рыпана. Очная встреча – отличный шанс для команд реабилитироваться перед собственными болельщиками.
Група Б
Кремень (Кременчуг) – Скорук (Томаковка)
02.09.2022. 15:00. Кременчуг. Стадион "Кремень-Арена
Подопечные Романа Локтионова в первом туре очень приятно удивили. Футболисты кременчугского коллектива сумели во втором тайме матча с "Металлургом" отыграться с 1:3, к тому же играя в меньшинстве. Такой результат свидетельствует о характере команды. К тому же, стоит отметить замены от тренерского штаба, которые помогли перевернуть ход встречи. Новичок Первой лиги "Скорук" первый тур также может занести себе в актив, а если бы не досадный автогол Дениса Сороки, то томаковцы вообще праздновали бы победу в противостоянии с "Черниговом". На бумаге фаворитом встречи с именно "Кремень", однако у гостей есть все шансы испортить настроение команде Локтионова.
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