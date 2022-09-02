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Дебют Полтавы, экзамен для Металлурга. Что смотреть в Первой лиге в субботу
Анонсируем матчи субботы в Первой лиге
Фото: ФК Полісся
В субботу тремя матчами продолжится второй тур Первой лиги. Болельщиков ожидают интересные противостояния претендентов на борьбу за высокие места.
Группа А
Эпицентр (Каменец-Подольский) – Полесье (Житомир)
03.09.2022. 17:00. Дунаевцы. Стадион им. Г. Тонкочеева
"Полесье" ставит перед собой цель бороться за самые высокие места в нынешнем сезоне. "Эпицентр" дебютирует в Первой лиге, но эта команда с характером. Стартовый тур для "Эпицентра" был непрост, но им все же удалось дожать "Буковину". Житомиряне без проблем разгромили "Прикарпатье". На этой неделе "Полесье" представило 11 новичков - среди них Вакула, Поспелов и Будковский. В преддверии матча стало известно, что главным тренером назначили Сергея Нагорняка, а Олег Надуда ему будет помогать.Фаворит в этой паре очевиден, но подопечным Калитвинцева не стоит расслабляться.
Группа Б
Металлург (Запорожье) – ЛНЗ (Черкассы)
03.09.2022. Запорожье. Стадион "Металлург"
Противостояние этих команд можно считать одним из самых интересным в группе. Матчи первого тура в исполнении "Металлурга" и "ЛНЗ" оставили множество вопросов. Запорожцы провалили второй тайм и упустили победу над "Кременем", а "ЛНЗ" так и не смог подобрать ключи к защите "Оболони". Фаворитом этого противостояния являются подопечные Юрия Бакалова, но и "Металлургу" нужно реабилитироваться за утраченную победу в прошлом туре.
"Оболонь" (Киев) – СК "Полтава"
03.09.2022. 15:00. Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Для полтавчан дебют в Первой лиге отложился на неделю, ведь матч первого тура против "Горняка-Спорт" не был сыгран. Пока говорить о потенциале команды мы не можем, но встреча с опытной "Оболонью" шанс проявить себя на уровне Первой лиги. Киевляне в стартовом матче против "ЛНЗ" не впечатлили в атаке, особенно в заключительной трети поля. Интересно будет понаблюдать, смогли ли подопечные Иващенко добавить в этом игровом компоненте.
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