  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Чижевский: На первом плане у президента Агробизнеса сейчас военные
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чижевский: На первом плане у президента Агробизнеса сейчас военные

Первая лига
(1 голосов)

Клуб пропускает нынешний сезон в Первой лиге

Чижевский: На первом плане у президента Агробизнеса сейчас военные

Фото: Sport Arena / Автор - Василий Володарский

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал отказ клуба от участия в нынешнем сезоне.

– Я остался главным тренером. Руководство приняло решение взять паузу в год. Но через год мы вернемся, если все будет нормально. Сейчас загадывать на год вперед очень тяжело, потому что не знаешь, что произойдет завтра. На сегодняшний день – я главный тренер "Агробизнеса".

– "Агробизнес" не будет участвовать в новом сезоне – почему?

– Президент принял решение, что важнее вкладывать средства для нашей победы, поэтому помогает Вооруженным Силам Украины. На первом плане у него сейчас военные, сражающиеся с врагом, и впоследствии уже в мирное время играть в футбол.

Читайте такжеCAS сократил основателю Агробизнесу Собуцкому пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра

– Вы поддерживаете связь с Олегом Собуцким?

– Да, мы постоянно на связи по телефону. Олег Собуцкий сейчас помогает нашей армии. Непосредственно большинство нашего персонала – сам Собуцкий, вице-президент, тренер по вратарям, все служат в ВСУ, – сказал Чижевский.

Читайте такжеКарпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ukrfootball.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде