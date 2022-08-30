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Чижевский: На первом плане у президента Агробизнеса сейчас военные
Клуб пропускает нынешний сезон в Первой лиге
Фото: Sport Arena / Автор - Василий Володарский
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал отказ клуба от участия в нынешнем сезоне.
– Я остался главным тренером. Руководство приняло решение взять паузу в год. Но через год мы вернемся, если все будет нормально. Сейчас загадывать на год вперед очень тяжело, потому что не знаешь, что произойдет завтра. На сегодняшний день – я главный тренер "Агробизнеса".
– "Агробизнес" не будет участвовать в новом сезоне – почему?
– Президент принял решение, что важнее вкладывать средства для нашей победы, поэтому помогает Вооруженным Силам Украины. На первом плане у него сейчас военные, сражающиеся с врагом, и впоследствии уже в мирное время играть в футбол.
– Вы поддерживаете связь с Олегом Собуцким?
– Да, мы постоянно на связи по телефону. Олег Собуцкий сейчас помогает нашей армии. Непосредственно большинство нашего персонала – сам Собуцкий, вице-президент, тренер по вратарям, все служат в ВСУ, – сказал Чижевский.
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