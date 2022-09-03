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Дебют Горняка-Спорт откладывается, испытание для Нивы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Анонсируем заключительные матчи тура в Первой лиге
Фото: ФК Гірник-Спорт
В воскресенье будут сыграны заключительные матчи второго тура Первой лиги. Обращает на себя внимание игра в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Карпаты".
Группа А
Буковина – Диназ
04.09.2022. 13:00. Черновцы. Стадион "Буковина"
Нас ожидает встреча команд, которые существенно обновились накануне сезона. Подопечные Александра Головко могут занести себе в актив старт чемпионата. Вышгородцы даже могли побеждать "Ниву", но не хватило хладнокровия в завершающей стадии атаки. "Буковина" ожидаемо уступила "Эпицентру". Команде Андрея Мельничука нужно время, чтобы сыграться. Очное противостояние – хороший шанс для соперников одержать первую в сезоне победу.
Нива (Тернополь) – Карпаты (Львов)
04.09.2022. 17:00. Тернополь. Центральный городской стадион
Для тернопольской команды противостояние с "Карпатами" будет первым серьезным испытанием в сезоне. Подопечные Андрея Купцова в стартовом туре упустили победу в противостоянии с обновленным "Диназом". Львовяне продемонстрировали солидную игру, которая помогла им разгромить ФСК "Мариуполь". От команды Тлумака ждут такую же уверенную игру и в Тернополе, однако "Нива" точно не сдастся без боя.
Группа Б
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Чернигов
Горишние Плавни. Стадион спорткомплекса "Юность"
Для "Горняка-Спорт" эта игра должна была стать дебютной в нынешнем сезоне. Однако, накануне стало известно, что матч перенесен на более поздний срок. Клубы должны определиться с новой датой до 9 сентября. Если до 9 сентября 2022 года клубы не согласуют новую дату проведения этого матча, то она будет определена Администрацией ПФЛ.
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