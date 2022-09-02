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ФСК Мариуполь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча неудачников первого туру
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
Встреча в Демидове чрезвычайно важна для команд с точки зрения психологии. Мариупольцам и ивано-франковцам необходимо реабилитироваться за разгромные поражения в первом туре. Дебютантам Первой лиги важноо набраться опыта. Фаворитом этого противостояния является "Прикарпатье", но не будет ли давить этот статус на подопечных Рыпана?
Смотрите игру ФСК "Мариуполь" против "Прикарпатья" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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