ФСК Мариуполь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча в Демидове чрезвычайно важна для команд с точки зрения психологии. Мариупольцам и ивано-франковцам необходимо реабилитироваться за разгромные поражения в первом туре. Дебютантам Первой лиги важноо набраться опыта. Фаворитом этого противостояния является "Прикарпатье", но не будет ли давить этот статус на подопечных Рыпана?

Смотрите игру ФСК "Мариуполь" против "Прикарпатья" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.