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ФСК Мариуполь - Прикарпатье 1:1. Первые набранные очки неудачников первого тура
Фото - ФК Прикарпатье
Первая лига. Второй тур. 02.09.2022
Арбитр в поле – Дубровец П.
ФСК "Мариуполь" - "Прикарпатье" 1:1
Голы: Никита Михайленко 29 – Богдан Оринчак 60
ФСК "Мариуполь": Павел Кравцов, Петр Харжевский, Евгений Скиба, Иван Мочевинский, Дмитрий Павлиш, Владислав Чушенко, Глеб Литюк, Александр Чернецкий, Яролсав Доброхотов, Богдан Гора, Никита Михайленко
"Прикарпатье": Иван Пицан, Михаил Писко, Василий Француз, Олег Матушевский, Никита Титаевский, Василий Цюцюра, Роман Борисевич, Александр Савошко, Владимир Рудюк, Богдан Оринчак, Роман Барчук
Предупреждения: Ярослав Доброхотов 57 - Никита Титаевский 39
Удаления: Доброхотов 57, Скиба 90+1 - Титаевский 39
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