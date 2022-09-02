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Известно, где будет сыгран матч Первой лиги Украины между Кремнем и Скоруком
Выходит, что Полтавская ОВА пока против футбола?
ФК Кремінь Кременчук
Согласно регламенту, команда-хозяин должна получить разрешение на проведение игры на собственном стадионе от областной военной администрации (ОВА). ФК "Кремень" предоставил запрос и соответствующие документы в ОВА. Разрешение на проведение матча в Кременчуге не предоставлено, как отмечает пресс-служба клуба.
Клуб не исключает вероятности предоставления неправильно оформленных документов или нарушения срока их предоставления. Понимая большую загруженность во время военного положения и войдя в положение ОВА, команда инициирует перенос встречи в другой город. Сейчас клуб ждет ответа от ОВА с документами, которые необходимо доработать и исправить.
Матч 2-го тура Первой лиги "Кремень" – "Скорук", который должен был состояться в Кременчуге, перенесен в пгт. Петрово, Кировоградской области. Встреча состоится 2 сентября на стадионе "Ингулец". В "Кремне" надеются, что в дальнейшем все свои домашние матчи команда проведет в Кременчуге.
Отметим, что в воскресенье, 4 сентября, "Горняк-Спорт" должен сыграть свой матч в Горишних Плавнях, но информации о проведении встречи с "Черниговом" пока нет.
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