Известно, где будет сыгран матч Первой лиги Украины между Кремнем и Скоруком

Согласно регламенту, команда-хозяин должна получить разрешение на проведение игры на собственном стадионе от областной военной администрации (ОВА). ФК "Кремень" предоставил запрос и соответствующие документы в ОВА. Разрешение на проведение матча в Кременчуге не предоставлено, как отмечает пресс-служба клуба.

Клуб не исключает вероятности предоставления неправильно оформленных документов или нарушения срока их предоставления. Понимая большую загруженность во время военного положения и войдя в положение ОВА, команда инициирует перенос встречи в другой город. Сейчас клуб ждет ответа от ОВА с документами, которые необходимо доработать и исправить.

Матч 2-го тура Первой лиги "Кремень" – "Скорук", который должен был состояться в Кременчуге, перенесен в пгт. Петрово, Кировоградской области. Встреча состоится 2 сентября на стадионе "Ингулец". В "Кремне" надеются, что в дальнейшем все свои домашние матчи команда проведет в Кременчуге.

Отметим, что в воскресенье, 4 сентября, "Горняк-Спорт" должен сыграть свой матч в Горишних Плавнях, но информации о проведении встречи с "Черниговом" пока нет.