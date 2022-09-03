Первая лига. Полесье одержало тяжелую победу над новичком

Житомирское "Полесье" записывает в свой актив вторую победу в текущем сезоне Первой лиги. После успеха над "Прикарпатьем" 3:0 подопечные Юрия Калитвинцева разобрались с "Эпицентром", хотя имели гораздо больше проблем.

По старту матча даже сложно было сказать, кто накануне был фаворитом в паре. Сейчас уже можем говорить, что "Полесье" во втором поединке не включает максимальные обороты и пока пытается выезжать на своих индивидуальных качествах.

Чаша весов в сторону житомирян качнулась сразу после перерыва. Глущук в простой ситуации в середине поля подарил мяч "Полесью". Контратака завершилась падением в штрафной хозяев Янакова в борьбе с Морозом. Была ли "точка"? Скорее рефери Денис Резников решил перестраховаться и назначить ее в сторону фаворита. Повтор однозначного подтверждения решения арбитра не дал, но в любом случае Грицук 11-метровый реализовал.

"Эпицентр" не сдался и вскоре восстановил паритет: Пучковский замкнул подачу Шевченко. Но "Полесье" победу все же одержал: Янаков забросил с углового во вратарский, первый удар Чернобай отразил, но с добиванием уже не справился.

В дальнейшем "волки" выглядели интереснее, однако "строители" также несколько раз выбегали в дерзкие контратаки, поэтому гневить судьбу за еще один незабитый гол могут обе команды.

"Полесье" пока единственная команда Первой лиги, уже набравшая шесть очков. У "Эпицентра" в активе три балла.

Первая лига. 2-й тур

"Эпицентр" – "Полесье" 1:2

Голы: Пучковский 56 – Грицук 47 (пен.), Кушниренко 77

"Эпицентр": Чернобай, Григоращук, Мороз, Шевченко, Жмуйда, Чепелюк, Глущук (Миронюк 58), Беженар, Стень (Клоудиней 59), Кристин (Пучковский 46), Гирный (Буряк 84)

"Полесье": Кудрик, Гитченко, Кушниренко, Червак, Морозко, Шаповал, Огиря, Шастал (Янаков 46), Казак (Вакула 61), Грицук (Микитюк 90+2), Будковский

Предупреждения: Кристин 39, Мороз 47 – Огиря 44, Казак 50, Червак 58, Пучковский 73, Шаповал 83