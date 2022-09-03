Эпицентр - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Дебютант Первой лиги подходит ко встрече с одним из фаворитов чемпионата на фоне победы над "Буковиной". "Полесье" накануне представило одиннадцать новичков – среди них игроки с опытом выступлений в УПЛ. Для "Эпицентра" эта игра станет настоящим испытанием на прочность. Накануне матча стало известно, что тренировать команду будет Сергей Нагорняк, а Олег Надуда ему будет помогать.

Смотрите игру "Эпицентра" против "Полесья" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 17.00.