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Эпицентр - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Проверка на прочность для дебютанта
Фото: ФК Полісся
Дебютант Первой лиги подходит ко встрече с одним из фаворитов чемпионата на фоне победы над "Буковиной". "Полесье" накануне представило одиннадцать новичков – среди них игроки с опытом выступлений в УПЛ. Для "Эпицентра" эта игра станет настоящим испытанием на прочность. Накануне матча стало известно, что тренировать команду будет Сергей Нагорняк, а Олег Надуда ему будет помогать.
Смотрите игру "Эпицентра" против "Полесья" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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