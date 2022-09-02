СМИ: Сергей Нагорняк назначен главным тренером клуба Первой лиги

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк возглавит "Эпицентр". Об этом сообщает SportArena. Бывший наставник клуба из "Каменца-Подольского" Олег Надуда будет в новом сезоне его помощником.

50-летний Нагорняк известен выступлениями за "Днепр", "Шахтер" и сборную Украины во время карьеры футболиста. В качестве тренера специалист возглавлял сборные Украины U-19 и U-16.

Команда под руководством Надуды в первом туре нового сезона обыграла "Буковину" (2:1). Во втором туре, уже с новым наставником, "Эпицентр" примет "Полесье" 3 сентября.