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СМИ: Сергей Нагорняк назначен главным тренером клуба Первой лиги

Первая лига
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Олег Надуда будет его помощником

СМИ: Сергей Нагорняк назначен главным тренером клуба Первой лиги

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк возглавит "Эпицентр". Об этом сообщает SportArena. Бывший наставник клуба из "Каменца-Подольского" Олег Надуда будет в новом сезоне его помощником.

50-летний Нагорняк известен выступлениями за "Днепр", "Шахтер" и сборную Украины во время карьеры футболиста. В качестве тренера специалист возглавлял сборные Украины U-19 и U-16.

Команда под руководством Надуды в первом туре нового сезона обыграла "Буковину" (2:1). Во втором туре, уже с новым наставником, "Эпицентр" примет "Полесье" 3 сентября.

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В статье: Сергей Нагорняк Эпицентр (Дунаевцы)
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Источник:
SportArena

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