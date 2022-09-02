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СМИ: Сергей Нагорняк назначен главным тренером клуба Первой лиги
Олег Надуда будет его помощником
Фото: пресс-служба УАФ
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк возглавит "Эпицентр". Об этом сообщает SportArena. Бывший наставник клуба из "Каменца-Подольского" Олег Надуда будет в новом сезоне его помощником.
50-летний Нагорняк известен выступлениями за "Днепр", "Шахтер" и сборную Украины во время карьеры футболиста. В качестве тренера специалист возглавлял сборные Украины U-19 и U-16.
Команда под руководством Надуды в первом туре нового сезона обыграла "Буковину" (2:1). Во втором туре, уже с новым наставником, "Эпицентр" примет "Полесье" 3 сентября.
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