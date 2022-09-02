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Первая лига. Кремень – Скорук. 3:1. С голом престижа

Первая лига
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Кремень выходит на первое место своей группы

Первая лига. Кремень – Скорук. 3:1. С голом престижа

facebook.com/fckremin

Новина українською

"Кремень" обыграл "Скорук" со счетом 3:1 в рамках второго тура Первой лиги Украины. Дублем отличился Вивдич.

Кремень – Скорук. 3:1

Голы: 45+1', 48' Александр Вивдич, 71' Иван Куць – 90+1' Антон Шарко (пен.)

Удаления: 15' Дмитрий Плахтир

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В статье: Кремень (Кременчуг) Скорук (Томаковка)
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