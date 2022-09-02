Первая лига
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Первая лига. Кремень – Скорук. 3:1. С голом престижа
Кремень выходит на первое место своей группы
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"Кремень" обыграл "Скорук" со счетом 3:1 в рамках второго тура Первой лиги Украины. Дублем отличился Вивдич.
Кремень – Скорук. 3:1
Голы: 45+1', 48' Александр Вивдич, 71' Иван Куць – 90+1' Антон Шарко (пен.)
Удаления: 15' Дмитрий Плахтир
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