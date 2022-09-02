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Матч Первой лиги Горняк-Спорт – Чернигов не состоится

Первая лига
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Причины пока неизвестны

Матч Первой лиги Горняк-Спорт – Чернигов не состоится

Фото: ФК Чернигов

Новина українською

Матч 2-го тура Первой лиги "Горняк-Спорт" – "Чернигов" не состоится.

Об этом сообщает "Чернигов".

При этом, черниговский клуб заявляет, что причины отмены поединка на данный момент ему неизвестны.

Все разъяснения по данному вопросу будут позже.

Напомним, что игра предварительно была запланирована на 4 сентября.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ФК Чернигов
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Источник:
ФК Чернігів

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