Первая лига
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Матч Первой лиги Горняк-Спорт – Чернигов не состоится
Причины пока неизвестны
Фото: ФК Чернигов
Матч 2-го тура
Об этом сообщает "Чернигов".
При этом, черниговский клуб заявляет, что причины отмены поединка на данный момент ему неизвестны.
Все разъяснения по данному вопросу будут позже.
Напомним, что игра предварительно была запланирована на 4 сентября.
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Источник:ФК Чернігів
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