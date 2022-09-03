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Опять та же история? ПФЛ сообщила о переносе еще одного матча Первой лиги
Та же Полтавская область
Фото: Google
Поединок второго тура Первой лиги между "Горняком-Спорт" (Горешние Плавные) и "Черниговым" был перенесен. Об этом ПФЛ сообщила на своем официальном сайте.
Также отмечается, что если команды не договорятся о новой дате матча до 9 сентября, то эта задача ляжет на плечи Администрации ПФЛ.
Отметим, что это не первый случай в Полтавской области. В первом туре не состоялся поединок "Полтава" - "Горняк-Спорт" из-за того, что местная ОВА не дала разрешения на проведение матча.
В то же время вчерашний поединок между еще одним представителем Полтавской области кременчугским "Кременем" и "Скоруком" был перенесен в Петрово в Кировоградской области.
Таким образом, "Горняк-Спорт" пропустит сразу два стартовых тура.
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