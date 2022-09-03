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Опять та же история? ПФЛ сообщила о переносе еще одного матча Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Та же Полтавская область

Опять та же история? ПФЛ сообщила о переносе еще одного матча Первой лиги

Фото: Google

Новина українською

Поединок второго тура Первой лиги между "Горняком-Спорт" (Горешние Плавные) и "Черниговым" был перенесен. Об этом ПФЛ сообщила на своем официальном сайте.

Также отмечается, что если команды не договорятся о новой дате матча до 9 сентября, то эта задача ляжет на плечи Администрации ПФЛ.

Отметим, что это не первый случай в Полтавской области. В первом туре не состоялся поединок "Полтава" - "Горняк-Спорт" из-за того, что местная ОВА не дала разрешения на проведение матча.

В то же время вчерашний поединок между еще одним представителем Полтавской области кременчугским "Кременем" и "Скоруком" был перенесен в Петрово в Кировоградской области.

Таким образом, "Горняк-Спорт" пропустит сразу два стартовых тура.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Чернигов
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