Опять та же история? ПФЛ сообщила о переносе еще одного матча Первой лиги

Поединок второго тура Первой лиги между "Горняком-Спорт" (Горешние Плавные) и "Черниговым" был перенесен. Об этом ПФЛ сообщила на своем официальном сайте.

Также отмечается, что если команды не договорятся о новой дате матча до 9 сентября, то эта задача ляжет на плечи Администрации ПФЛ.

Отметим, что это не первый случай в Полтавской области. В первом туре не состоялся поединок "Полтава" - "Горняк-Спорт" из-за того, что местная ОВА не дала разрешения на проведение матча.

В то же время вчерашний поединок между еще одним представителем Полтавской области кременчугским "Кременем" и "Скоруком" был перенесен в Петрово в Кировоградской области.

Таким образом, "Горняк-Спорт" пропустит сразу два стартовых тура.