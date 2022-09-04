Диназ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для соперников это будет дебютная очная встреча на уровне Первой лиги. Ранее клубы встречались только во Второй лиге и все пять матчей выиграл "Диназ". Безвыигрышная серия черновицкого коллектива составляет уже девять игр. Однако, несмотря на это, выезд в Черновцы для "Диназа" не выглядит легкой прогулкой.

Смотрите игру "Буковины" против "Диназа" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.