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Диназ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Неудобный соперник для "Буковины"

Диназ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

Для соперников это будет дебютная очная встреча на уровне Первой лиги. Ранее клубы встречались только во Второй лиге и все пять матчей выиграл "Диназ". Безвыигрышная серия черновицкого коллектива составляет уже девять игр. Однако, несмотря на это, выезд в Черновцы для "Диназа" не выглядит легкой прогулкой.

Смотрите игру "Буковины" против "Диназа" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Буковина (Черновцы) Диназ (Вышгород)
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