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Диназ - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Неудобный соперник для "Буковины"
Фото: ФК Буковина
Для соперников это будет дебютная очная встреча на уровне Первой лиги. Ранее клубы встречались только во Второй лиге и все пять матчей выиграл "Диназ". Безвыигрышная серия черновицкого коллектива составляет уже девять игр. Однако, несмотря на это, выезд в Черновцы для "Диназа" не выглядит легкой прогулкой.
Смотрите игру "Буковины" против "Диназа" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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