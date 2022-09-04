  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Буковина и Диназ сыграли вничью
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Буковина и Диназ сыграли вничью

Первая лига
(2 голосов)

Нули на табло

Первая лига. Буковина и Диназ сыграли вничью

Фото: ФК Буковина / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Стартовый матч воскресенья в Первой лиге голов болельщиками не подарил: "Буковина" и "Диназ" свою встречу завершили вничью.

Победителем поединка стала силовая борьба, которой в игре было много. Чаще мячом владели хозяева, однако выжать из этого какую-то результативную выгоду не смогли. "Диназ" не окапывался вокруг своей штрафной и по возможности вперед также пытался ходить, а на последних минутах атаковал даже чаще своего соперника. Однако особой работы у Степаненко и Солдатенко сегодня не было.

В итоге – нулевая ничья. Обе команды еще не побеждали в нынешнем сезоне. "Буко" в первом туре уступила "Эпицентру", а "Диназ" под руководством своего нового тренера, Александра Головко, второй раз подряд играет вничью.

Первая лига. 2-й тур
"Буковина" - "Диназ" 0:0
"Буковина": Степаненко, Гакман, Пец, Прокопчук, Данилюк, Цурупин, Рябой (Фаресеенко 72), Столяр, Палагнюк, Чайковский, Жумыга
"Диназ": Солдатенко, Корешков, Ичанский, Литвинов, Белоус, Богунов, Старенький (Кириченко 68), Кулиш, Вакуленко, Гарнага (Пестрецов 78), Волошин
Предупреждение: Белоус 43

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде