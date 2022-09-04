Первая лига. Буковина и Диназ сыграли вничью

Стартовый матч воскресенья в Первой лиге голов болельщиками не подарил: "Буковина" и "Диназ" свою встречу завершили вничью.

Победителем поединка стала силовая борьба, которой в игре было много. Чаще мячом владели хозяева, однако выжать из этого какую-то результативную выгоду не смогли. "Диназ" не окапывался вокруг своей штрафной и по возможности вперед также пытался ходить, а на последних минутах атаковал даже чаще своего соперника. Однако особой работы у Степаненко и Солдатенко сегодня не было.

В итоге – нулевая ничья. Обе команды еще не побеждали в нынешнем сезоне. "Буко" в первом туре уступила "Эпицентру", а "Диназ" под руководством своего нового тренера, Александра Головко, второй раз подряд играет вничью.

Первая лига. 2-й тур

"Буковина" - "Диназ" 0:0

"Буковина": Степаненко, Гакман, Пец, Прокопчук, Данилюк, Цурупин, Рябой (Фаресеенко 72), Столяр, Палагнюк, Чайковский, Жумыга

"Диназ": Солдатенко, Корешков, Ичанский, Литвинов, Белоус, Богунов, Старенький (Кириченко 68), Кулиш, Вакуленко, Гарнага (Пестрецов 78), Волошин

Предупреждение: Белоус 43