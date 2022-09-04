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Нива Тернополь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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(2 голосов)

Испытания для хозяев

Нива Тернополь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Игра против мощных "Карпат" станет экзаменом на прочность для подопечных Андрея Купцова, которые в Первой лиге не проиграют уже четыре матча. Для новичка "Нивы" Александра Дударенко этот матч станет особенным, ведь в прошлом сезоне он выступал за львовян. Перед игрой фаворитами считаются "Карпаты", но так ли все будет на самом деле?

Смотрите игру "Нивы" против "Карпат" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: Нива (Тернополь) Карпаты (Львов)
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