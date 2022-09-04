Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива Тернополь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Испытания для хозяев
Фото: ФК Карпати / Автор невідомий
Игра против мощных "Карпат" станет экзаменом на прочность для подопечных Андрея Купцова, которые в Первой лиге не проиграют уже четыре матча. Для новичка "Нивы" Александра Дударенко этот матч станет особенным, ведь в прошлом сезоне он выступал за львовян. Перед игрой фаворитами считаются "Карпаты", но так ли все будет на самом деле?
Смотрите игру "Нивы" против "Карпат" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
Популярное сейчас
- Сабо: Динамо проигрывает Фенербахче, а со Львовом, возможно, ничью и сделает
- Целью контрнаступления ВСУ является деградация российской армии, - ISW
- Очередное поражение Динамо, гол Коноплянки, победа Милана в дерби. Главные новости за 3 сентября
- Первая лига. Полесье одержало тяжелую победу над новичком
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- 09:03 Украинские Сегодня стартует сезон в Первой лиге Украины
- 13:11 Украинские Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона