Первая лига. Карпаты выстрадали победу в Тернополе

Львовские "Карпаты" одержали вторую победу в текущем сезоне Первой лиги, хотя далась она им крайне тяжело. Львовянам пришлось немало отбиваться и благодарить судьбу за проблемы с реализацией у "Нивы". Выходить вперед тернополяне могли как в первом тайме, так и во втором. Но гостям везло. Кроме того, один из своих немногих шансов после перерыва они смогли довести до гола: после вбрасывания из-за боковой сразу в штрафную Приймак в высоченном прыжке выиграл борьбу в воздухе и сбросил себе за спину, где без присмотра остался Чачуа.

"Нива" при в целом симпатичной игре остается сегодня без очков. Команда Андрея Купцова пока не побеждала в текущем чемпионате. А вот "Карпаты" присоединяются к "Полесью" на вершине группы А: эти два коллектива на старте набрали шесть очков из шести возможных.

Первая лига. 2-й тур

"Нива" – "Карпаты" 0:1

Голы: Чачуа 81

"Нива": Механив, Соколов, Зинь, Хруставка, Сухоручко (Вольский 88), Дедух (Процив 88), Гатала (Ризнык 61), Киричук, Волохатый (Малащук 75), Дударенко, Козак (Дорошенко 75)

"Карпаты": Лепка, Дуць, Болденков, Махнев, Галенков, Климец (И.Когут 61), Рябов, Ткачук (Приймак 23), Чачуа, Кожанов (Репета 71), Тарануха (Н.Когут 71)

Предупреждение: Соколов 63 – Приймак 35