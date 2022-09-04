  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Карпаты выстрадали победу в Тернополе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Карпаты выстрадали победу в Тернополе

Первая лига
(3 голосов)

Трудные три очка для фаворита

Первая лига. Карпаты выстрадали победу в Тернополе

Фото: ФК Карпати / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Львовские "Карпаты" одержали вторую победу в текущем сезоне Первой лиги, хотя далась она им крайне тяжело. Львовянам пришлось немало отбиваться и благодарить судьбу за проблемы с реализацией у "Нивы". Выходить вперед тернополяне могли как в первом тайме, так и во втором. Но гостям везло. Кроме того, один из своих немногих шансов после перерыва они смогли довести до гола: после вбрасывания из-за боковой сразу в штрафную Приймак в высоченном прыжке выиграл борьбу в воздухе и сбросил себе за спину, где без присмотра остался Чачуа.

"Нива" при в целом симпатичной игре остается сегодня без очков. Команда Андрея Купцова пока не побеждала в текущем чемпионате. А вот "Карпаты" присоединяются к "Полесью" на вершине группы А: эти два коллектива на старте набрали шесть очков из шести возможных.

Первая лига. 2-й тур
"Нива" – "Карпаты" 0:1
Голы: Чачуа 81
"Нива": Механив, Соколов, Зинь, Хруставка, Сухоручко (Вольский 88), Дедух (Процив 88), Гатала (Ризнык 61), Киричук, Волохатый (Малащук 75), Дударенко, Козак (Дорошенко 75)
"Карпаты": Лепка, Дуць, Болденков, Махнев, Галенков, Климец (И.Когут 61), Рябов, Ткачук (Приймак 23), Чачуа, Кожанов (Репета 71), Тарануха (Н.Когут 71)
Предупреждение: Соколов 63 – Приймак 35

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Тернополь) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде