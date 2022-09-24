Двоевластие на Западе, на Востоке нет команд, которые не проигрывали. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 5-й тур

Группа А

23.09.2022

"Мариуполь" - "Нива" 0:2

24.09.2022

"Карпаты" - "Эпицентр" 0:2

"Прикарпатье" - "Диназ" 0:1

25.09.2022

"Полесье" - "Буковина"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Эпицентр 5 4 0 1 9-4 +5 12 2 Карпаты 5 4 0 1 10-3 +7 12 3 Полесье 4 3 1 0 9-3 +6 10 4 Прикарпатье 5 2 1 2 3-5 -2 7 5 Нива Тернополь 5 1 2 2 3-3 0 5 6 Диназ 5 1 2 2 4-6 -2 5 7 Буковина 4 0 1 3 1-7 -6 1 8 ФСК Мариуполь 5 0 1 4 3-11 -8 1

Группа Б

23.09.2022

"Полтава" - "Кремень" 2:0

24.09.2022

"Скорук" - "Металлург" перенесен

"Горняк-Спорт" - "Оболонь" 2:0

25.09.2022

"Чернигов" - "ЛНЗ"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Оболонь 5 3 1 1 6-4 +2 10 2 Металлург 4 2 1 1 7-7 0 7 3 ЛНЗ 4 2 1 1 4-2 +2 7 4 Кремень 5 2 1 2 13-8 +5 7 5 ФК Чернигов 3 1 1 1 3-2 +1 4 6 Горняк-Спорт 3 1 1 1 3-8 -5 4 7 СК Полтава 4 1 0 3 4-5 -1 3 8 Скорук 4 0 2 2 4-8 -4 2

Первая лига. 6-й тур

Группа А

01.10.2022

"Диназ" - "Полесье"

"Карпаты" - "Прикарпатье"

02.10.2022

"Буковина" - "Мариуполь"

"Эпицентр" - "Нива"

Группа Б

30.09.2022

"Металлург" - "Горняк-Спорт"

"Кремень" - "Оболонь"

01.10.2022

"Полтава" - "Чернигов"

02.10.2022

"ЛНЗ" - "Скорук"