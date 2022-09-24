  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Двоевластие на Западе, на Востоке нет команд, которые не проигрывали. Таблица и результаты тура Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двоевластие на Западе, на Востоке нет команд, которые не проигрывали. Таблица и результаты тура Первой лиги

Первая лига
(7 голосов)

Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур

Двоевластие на Западе, на Востоке нет команд, которые не проигрывали. Таблица и результаты тура Первой лиги

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 5-й тур

Группа А

23.09.2022
"Мариуполь" - "Нива" 0:2

24.09.2022
"Карпаты" - "Эпицентр" 0:2
"Прикарпатье" - "Диназ" 0:1

25.09.2022
"Полесье" - "Буковина"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Эпицентр 5 4 0 1 9-4 +5 12
2 Карпаты 5 4 0 1 10-3 +7 12
3 Полесье 4 3 1 0 9-3 +6 10
4 Прикарпатье 5 2 1 2 3-5 -2 7
5 Нива Тернополь 5 1 2 2 3-3 0 5
6 Диназ 5 1 2 2 4-6 -2 5
7 Буковина 4 0 1 3 1-7 -6 1
8 ФСК Мариуполь 5 0 1 4 3-11 -8 1

Группа Б

23.09.2022
"Полтава" - "Кремень" 2:0

24.09.2022
"Скорук" - "Металлург" перенесен
"Горняк-Спорт" - "Оболонь" 2:0

25.09.2022
"Чернигов" - "ЛНЗ"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Оболонь 5 3 1 1 6-4 +2 10
2 Металлург 4 2 1 1 7-7 0 7
3 ЛНЗ 4 2 1 1 4-2 +2 7
4 Кремень 5 2 1 2 13-8 +5 7
5 ФК Чернигов 3 1 1 1 3-2 +1 4
6 Горняк-Спорт 3 1 1 1 3-8 -5 4
7 СК Полтава 4 1 0 3 4-5 -1 3
8 Скорук 4 0 2 2 4-8 -4 2

Первая лига. 6-й тур

Группа А

01.10.2022
"Диназ" - "Полесье"
"Карпаты" - "Прикарпатье"

02.10.2022
"Буковина" - "Мариуполь"
"Эпицентр" - "Нива"

Группа Б

30.09.2022
"Металлург" - "Горняк-Спорт"
"Кремень" - "Оболонь"

01.10.2022
"Полтава" - "Чернигов"

02.10.2022
"ЛНЗ" - "Скорук"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: турнирная таблица
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
24.09.2022 в 18:18
Карпати за всіма показниками перші!
Ответить
0
0
andyqd (Сан Хосе)
07.09.2022 в 07:08
на усіх сайтах Нива на 5-му місці, бо лише -1 мяч, але у вас ідіотів вона на 8-му місці, і пофіг що у Прикарпаття і Маріуполя -3 мяча. ваша робота абияк викликає рвотний рефлекс
Ответить
0
-3
енгельс гассанович (Тернопіль)
05.09.2022 в 07:12
Чому Нива на останньому місці?
Ответить
0
-1
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
04.09.2022 в 21:37
У кого Гірник-Спорт там виграв? Судячи з таблиці
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде