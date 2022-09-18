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Карпаты и Оболонь – лидеры своих групп. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Первая лига. 4-й тур
Группа А
16.09.2022
"Эпицентр" - "Мариуполь" 1:0
17.09.2022
"Нива" - "Полесье" 0:0
18.09.2022
"Буковина" - "Прикарпатье" 0:1
"Диназ" - "Карпаты" 1:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|4
|4
|0
|0
|10-1
|+9
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|9-3
|+6
|10
|3
|Эпицентр
|4
|3
|0
|1
|7-4
|+3
|9
|4
|Прикарпатье
|4
|2
|1
|1
|3-4
|-1
|7
|5
|Нива
|4
|0
|2
|2
|1-3
|-2
|2
|6
|Диназ
|4
|0
|2
|2
|3-6
|-3
|2
|7
|ФСК Мариуполь
|4
|0
|1
|3
|3-9
|-6
|1
|8
|Буковина
|4
|0
|1
|3
|1-7
|-6
|1
Группа Б
16.09.2022
"ЛНЗ" - "Полтава" 1:0
17.09.2022
"Металлург" - "Чернигов" 0:2
"Оболонь" - "Скорук" 3:1
18.09.2022
"Кремень" - "Горняк-Спорт" 7:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Оболонь
|4
|3
|1
|0
|6-2
|+4
|10
|2
|Металлург
|4
|2
|1
|1
|7-7
|0
|7
|3
|ЛНЗ
|4
|2
|1
|1
|4-2
|+2
|7
|4
|Кремень
|4
|2
|1
|1
|13-6
|+7
|7
|5
|ФК Чернигов
|3
|1
|1
|1
|3-2
|+1
|4
|6
|Скорук
|4
|0
|2
|2
|4-8
|-4
|2
|7
|Горняк-Спорт
|2
|0
|1
|1
|1-8
|-7
|1
|8
|СК Полтава
|3
|0
|0
|3
|2-5
|-3
|0
Первая лига. 5-й тур
Группа А
24.09.2022
"Карпаты" - "Эпицентр"
"Прикарпатье" - "Диназ"
"Полесье" - "Буковина"
"Мариуполь" - "Нива"
Группа Б
24.09.2022
"Полтава" - "Кремень"
"Чернигов" - "ЛНЗ"
"Скорук" - "Металлург"
"Горняк-Спорт" - "Оболонь"
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