Карпаты и Оболонь – лидеры своих групп. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 4-й тур

Группа А

16.09.2022

"Эпицентр" - "Мариуполь" 1:0

17.09.2022

"Нива" - "Полесье" 0:0

18.09.2022

"Буковина" - "Прикарпатье" 0:1

"Диназ" - "Карпаты" 1:2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 4 4 0 0 10-1 +9 12 2 Полесье 4 3 1 0 9-3 +6 10 3 Эпицентр 4 3 0 1 7-4 +3 9 4 Прикарпатье 4 2 1 1 3-4 -1 7 5 Нива 4 0 2 2 1-3 -2 2 6 Диназ 4 0 2 2 3-6 -3 2 7 ФСК Мариуполь 4 0 1 3 3-9 -6 1 8 Буковина 4 0 1 3 1-7 -6 1

Группа Б

16.09.2022

"ЛНЗ" - "Полтава" 1:0

17.09.2022

"Металлург" - "Чернигов" 0:2

"Оболонь" - "Скорук" 3:1

18.09.2022

"Кремень" - "Горняк-Спорт" 7:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Оболонь 4 3 1 0 6-2 +4 10 2 Металлург 4 2 1 1 7-7 0 7 3 ЛНЗ 4 2 1 1 4-2 +2 7 4 Кремень 4 2 1 1 13-6 +7 7 5 ФК Чернигов 3 1 1 1 3-2 +1 4 6 Скорук 4 0 2 2 4-8 -4 2 7 Горняк-Спорт 2 0 1 1 1-8 -7 1 8 СК Полтава 3 0 0 3 2-5 -3 0

Первая лига. 5-й тур

Группа А

24.09.2022

"Карпаты" - "Эпицентр"

"Прикарпатье" - "Диназ"

"Полесье" - "Буковина"

"Мариуполь" - "Нива"

Группа Б

24.09.2022

"Полтава" - "Кремень"

"Чернигов" - "ЛНЗ"

"Скорук" - "Металлург"

"Горняк-Спорт" - "Оболонь"