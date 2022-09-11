Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты и Полесье лидируют на Западе, Запорожье и Оболонь – на Востоке. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Первая лига. 3-й тур
Группа А
10.09.2022
"Диназ" - "Эпицентр" 1:3
"Полесье" - "Мариуполь" 4:2
11.09.2022
"Карпаты" - "Буковина" 4:0
"Прикарпатье" - "Нива" 1:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|3
|3
|0
|0
|8-0
|+8
|9
|2
|Полесье
|3
|3
|0
|0
|9-3
|+6
|9
|3
|Эпицентр
|3
|2
|0
|1
|6-4
|+2
|6
|4
|Прикарпатье
|3
|1
|1
|1
|2-4
|-2
|4
|5
|Диназ
|3
|0
|2
|1
|2-4
|-2
|2
|6
|Нива
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|7
|ФСК Мариуполь
|3
|0
|1
|2
|3-8
|-5
|1
|8
|Буковина
|3
|0
|1
|2
|1-6
|-5
|1
Группа Б
09.09.2022
"ЛНЗ" - "Кремень" 2:0
"Полтава" - "Металлург" 1:2
10.09.2022
"Чернигов" - "Оболонь" 0:1
"Скорук" - "Горняк"-Спорт" 1:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Металлург
|3
|2
|1
|0
|7-5
|+2
|7
|2
|Оболонь
|3
|2
|1
|0
|3-1
|+2
|7
|3
|ЛНЗ
|3
|1
|1
|1
|3-2
|+1
|4
|4
|Кремень
|3
|1
|1
|1
|6-6
|0
|4
|5
|Скорук
|3
|0
|2
|1
|3-5
|-2
|2
|6
|Горняк-Спорт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|7
|ФК Чернигов
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|8
|СК Полтава
|2
|0
|0
|2
|2-4
|-2
|0
Первая лига. 4-й тур
Группа А
16.09.2022
"Эпицентр" - "Мариуполь"
17.09.2022
"Нива" - "Полесье"
18.09.2022
"Буковина" - "Прикарпатье"
"Диназ" - "Карпаты"
Группа Б
16.09.2022
"ЛНЗ" - "Полтава"
17.09.2022
"Металлург" - "Чернигов"
"Оболонь" - "Скорук"
18.09.2022
"Кремень" - "Горняк-Спорт"
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