Карпаты и Полесье лидируют на Западе, Запорожье и Оболонь – на Востоке. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 3-й тур

Группа А

10.09.2022

"Диназ" - "Эпицентр" 1:3

"Полесье" - "Мариуполь" 4:2

11.09.2022

"Карпаты" - "Буковина" 4:0

"Прикарпатье" - "Нива" 1:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 3 3 0 0 8-0 +8 9 2 Полесье 3 3 0 0 9-3 +6 9 3 Эпицентр 3 2 0 1 6-4 +2 6 4 Прикарпатье 3 1 1 1 2-4 -2 4 5 Диназ 3 0 2 1 2-4 -2 2 6 Нива 3 0 1 2 1-3 -2 1 7 ФСК Мариуполь 3 0 1 2 3-8 -5 1 8 Буковина 3 0 1 2 1-6 -5 1

Группа Б

09.09.2022

"ЛНЗ" - "Кремень" 2:0

"Полтава" - "Металлург" 1:2

10.09.2022

"Чернигов" - "Оболонь" 0:1

"Скорук" - "Горняк"-Спорт" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Металлург 3 2 1 0 7-5 +2 7 2 Оболонь 3 2 1 0 3-1 +2 7 3 ЛНЗ 3 1 1 1 3-2 +1 4 4 Кремень 3 1 1 1 6-6 0 4 5 Скорук 3 0 2 1 3-5 -2 2 6 Горняк-Спорт 1 0 1 0 1-1 0 1 7 ФК Чернигов 2 0 1 1 1-2 -1 1 8 СК Полтава 2 0 0 2 2-4 -2 0

Первая лига. 4-й тур

Группа А

16.09.2022

"Эпицентр" - "Мариуполь"

17.09.2022

"Нива" - "Полесье"

18.09.2022

"Буковина" - "Прикарпатье"

"Диназ" - "Карпаты"

Группа Б

16.09.2022

"ЛНЗ" - "Полтава"

17.09.2022

"Металлург" - "Чернигов"

"Оболонь" - "Скорук"

18.09.2022

"Кремень" - "Горняк-Спорт"