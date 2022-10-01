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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты не отпускают Полесье, а Металлург – Оболонь. Таблица и результаты тура Первой лиги

Первая лига
(8 голосов)

Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур

Карпаты не отпускают Полесье, а Металлург – Оболонь. Таблица и результаты тура Первой лиги

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 6-й тур

Группа А

01.10.2022
14:00 "Диназ" - "Полесье" 0:5
16:00 "Карпаты" - "Прикарпатье" 2:1

02.10.2022
15:00 "Буковина" - "Мариуполь"
13:30 "Эпицентр" - "Нива"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 6 5 1 0 16-3 +13 16
2 Карпаты 6 5 0 1 12-4 +8 15
3 Эпицентр 5 4 0 1 9-4 +5 12
4 Прикарпатье 6 2 1 3 4-7 -3 7
5 Нива 5 1 2 2 3-3 0 5
6 Диназ 6 1 2 3 4-11 -7 5
7 ФСК Мариуполь 5 0 1 4 3-11 -8 1
8 Буковина 5 0 1 4 1-9 -8 1

Группа Б

30.09.2022
12:00 "Кремень" - "Оболонь" 0:3

01.10.2022
12:00 "Полтава" - "Чернигов" 1:1
14:00 "Горняк-Спорт" - "Металлург" 0:1

02.10.2022
12:00 "ЛНЗ" - "Скорук"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Оболонь 6 4 1 1 9-4 +5 13
2 Металлург 5 3 1 1 8-7 +1 10
3 ЛНЗ 5 3 1 1 6-2 +4 10
4 Кремень 6 2 1 3 13-11 +2 7
5 ФК Чернигов 5 1 2 2 4-5 -1 5
6 СК Полтава 5 1 1 3 5-6 -1 4
7 Горняк-Спорт 4 1 1 2 3-9 -6 4
8 Скорук 4 0 2 2 4-8 -4 2

Первая лига. 7-й тур

Группа А

07.10.2022
"Полесье" - "Карпаты"

08.10.2022
"Прикарпатье" - "Эпицентр"
"Мариуполь" - "Диназ"

09.10.2022
"Нива" - "Буковина"

Группа Б

07.10.2022
"Оболонь" - "Металлург"

08.10.2022
"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"

09.10.2022
"Чернигов" - "Кремень"
"Полтава" - "Скорук"

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (4)
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miruk 81 (львів)
24.09.2022 в 18:18
Карпати за всіма показниками перші!
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0
0
andyqd (Сан Хосе)
07.09.2022 в 07:08
на усіх сайтах Нива на 5-му місці, бо лише -1 мяч, але у вас ідіотів вона на 8-му місці, і пофіг що у Прикарпаття і Маріуполя -3 мяча. ваша робота абияк викликає рвотний рефлекс
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+1
-3
енгельс гассанович (Тернопіль)
05.09.2022 в 07:12
Чому Нива на останньому місці?
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0
-1
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
04.09.2022 в 21:37
У кого Гірник-Спорт там виграв? Судячи з таблиці
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0
-1

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