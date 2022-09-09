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ЛНЗ будет принимать Кремень, Полесье – Мариуполь. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Первая лига. 3-й тур
Группа А
10.09.2022
"Диназ" - "Эпицентр"
"Полесье" - "Мариуполь"
11.09.2022
"Карпаты" - "Буковина"
"Прикарпатье" - "Нива"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|Карпаты
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|3
|Эпицентр
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|4
|Диназ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|0
|2
|5
|ФСК Мариуполь
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
|6
|Прикарпатье
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
|7
|Буковина
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|8
|Нива
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
Группа Б
09.09.2022
"ЛНЗ" - "Кремень"
"Полтава" - "Металлург"
10.09.2022
"Чернигов" - "Оболонь"
11.09.2022
"Скорук" - "Горняк"-Спорт"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Кремень
|2
|1
|1
|0
|6-4
|+2
|4
|2
|Металлург
|2
|1
|1
|0
|5-4
|+1
|4
|3
|Оболонь
|2
|1
|1
|0
|2-1
|+1
|4
|4
|ФК Чернигов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|5
|Скорук
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|6
|ЛНЗ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|7
|Горняк-Спорт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|8
|СК Полтава
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
Первая лига. 4-й тур
Группа А
16.09.2022
"Эпицентр" - "Мариуполь"
17.09.2022
"Нива" - "Полесье"
18.09.2022
"Буковина" - "Прикарпатье"
"Диназ" - "Карпаты"
Группа Б
16.09.2022
"ЛНЗ" - "Полтава"
17.09.2022
"Металлург" - "Чернигов"
"Оболонь" - "Скорук"
18.09.2022
"Кремень" - "Горняк-Спорт"
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