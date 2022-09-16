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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь и Полтава на дне. Таблица и результаты тура Первой лиги

Первая лига
(5 голосов)

Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур

Мариуполь и Полтава на дне. Таблица и результаты тура Первой лиги

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 4-й тур

Группа А

16.09.2022
"Эпицентр" - "Мариуполь" 1:0

17.09.2022
"Нива" - "Полесье"

18.09.2022
"Буковина" - "Прикарпатье"
"Диназ" - "Карпаты"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 3 3 0 0 9-3 +6 9
2 Карпаты 3 3 0 0 8-0 +8 9
3 Эпицентр 4 3 0 1 7-4 +3 9
4 Прикарпатье 3 1 1 1 2-4 -2 4
5 Диназ 3 0 2 1 2-4 -2 2
6 Нива 3 0 1 2 1-3 -2 1
7 Буковина 3 0 1 2 1-6 -5 1
8 ФСК Мариуполь 4 0 1 3 3-9 -6 1

Группа Б

16.09.2022
"ЛНЗ" - "Полтава" 1:0

17.09.2022
"Металлург" - "Чернигов"
"Оболонь" - "Скорук"

18.09.2022
"Кремень" - "Горняк-Спорт"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Металлург 3 2 1 0 7-5 +2 7
2 ЛНЗ 4 2 1 1 4-2 +2 7
3 Оболонь 3 2 1 0 3-1 +2 7
4 Кремень 3 1 1 1 6-6 0 4
5 Скорук 3 0 2 1 3-5 -2 2
6 Горняк-Спорт 1 0 1 0 1-1 0 1
7 ФК Чернигов 2 0 1 1 1-2 -1 1
8 СК Полтава 3 0 0 3 2-5 -3 0

Первая лига. 5-й тур

Группа А

24.09.2022
"Карпаты" - "Эпицентр"
"Прикарпатье" - "Диназ"
"Полесье" - "Буковина"
"Мариуполь" - "Нива"

Группа Б

24.09.2022
"Полтава" - "Кремень"
"Чернигов" - "ЛНЗ"
"Скорук" - "Металлург"
"Горняк-Спорт" - "Оболонь"

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (3)
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andyqd (Сан Хосе)
07.09.2022 в 07:08
на усіх сайтах Нива на 5-му місці, бо лише -1 мяч, але у вас ідіотів вона на 8-му місці, і пофіг що у Прикарпаття і Маріуполя -3 мяча. ваша робота абияк викликає рвотний рефлекс
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0
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
05.09.2022 в 07:12
Чому Нива на останньому місці?
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0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
04.09.2022 в 21:37
У кого Гірник-Спорт там виграв? Судячи з таблиці
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0
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