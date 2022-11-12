Мариуполь не проигрывает, но остается на дне, лидеры Востока теряют очки. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Группа А

Первая лига. 12-й тур

11.11.2022.

"Эпицентр" - "Карпаты" 1:0

12.11.2022

"Нива" - ФСК "Мариуполь" 1:1

13.11.2022

"Буковина" - "Полесье"

"Диназ" - "Прикарпатье"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 11 10 1 0 27-4 +23 31 2 Карпаты 12 8 1 3 19-11 +8 25 3 Эпицентр 12 7 2 3 15-11 +4 23 4 Нива 12 4 4 4 12-8 +4 16 5 Прикарпатье 11 4 2 5 9-16 -7 14 6 Диназ 11 2 3 6 11-19 -8 9 7 Буковина 11 1 3 7 7-16 -9 6 8 ФСК Мариуполь 12 0 4 8 8-23 -15 4

Первая лига 13-й тур

19.11.2022

"Полесье" - "Диназ"

ФСК "Мариуполь" - "Буковина"

"Нива" - "Эпицентр"

20.11.2022

"Прикарпатье" - "Карпаты"

Группа Б

Первая лига. 12-й тур

11.11.2022

"Металлург" - "Скорук" 1:0

"Кремень" - "Полтава" 4:3

12.11.2022

"ЛНЗ" - "Чернигов" 2:2

"Оболонь" - "Горняк-Спорт" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 ЛНЗ 12 7 3 2 15-6 +9 24 2 Оболонь 12 7 2 3 17-8 +9 23 3 Кремень 11 5 3 3 25-19 +6 18 4 Металлург 11 4 4 3 11-13 -2 16 5 ФК Чернигов 11 3 4 4 11-13 -2 13 6 СК Полтава 12 3 3 6 14-17 -3 12 7 Скорук 12 2 5 5 13-20 -7 11 8 Горняк-Спорт 11 1 4 6 7-17 -10 7

Первая лига 13-й тур

19.11.2022

"Скорук" - "ЛНЗ"

20.11.2022

"Чернигов" - "Полтава"

"Горняк-Спорт" - "Металлург"

"Оболонь" - "Кремень"