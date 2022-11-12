 Мариуполь не проигрывает, но остается на дне, лидеры Востока теряют очки. Таблица и результаты тура Первой лиги ᐉ UA-Футбол
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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь не проигрывает, но остается на дне, лидеры Востока теряют очки. Таблица и результаты тура Первой лиги

Первая лига
(28 голосов)

Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур

Мариуполь не проигрывает, но остается на дне, лидеры Востока теряют очки. Таблица и результаты тура Первой лиги

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Группа А

Первая лига. 12-й тур

11.11.2022.

"Эпицентр" - "Карпаты" 1:0

12.11.2022

"Нива" - ФСК "Мариуполь" 1:1

13.11.2022

"Буковина" - "Полесье"

"Диназ" - "Прикарпатье"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 11 10 1 0 27-4 +23 31
2 Карпаты 12 8 1 3 19-11 +8 25
3 Эпицентр 12 7 2 3 15-11 +4 23
4 Нива 12 4 4 4 12-8 +4 16
5 Прикарпатье 11 4 2 5 9-16 -7 14
6 Диназ 11 2 3 6 11-19 -8 9
7 Буковина 11 1 3 7 7-16 -9 6
8 ФСК Мариуполь 12 0 4 8 8-23 -15 4

Первая лига 13-й тур

19.11.2022

"Полесье" - "Диназ"

ФСК "Мариуполь" - "Буковина"

"Нива" - "Эпицентр"

20.11.2022

"Прикарпатье" - "Карпаты"

Группа Б

Первая лига. 12-й тур

11.11.2022

"Металлург" - "Скорук" 1:0

"Кремень" - "Полтава" 4:3

12.11.2022

"ЛНЗ" - "Чернигов" 2:2

"Оболонь" - "Горняк-Спорт" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 ЛНЗ 12 7 3 2 15-6 +9 24
2 Оболонь 12 7 2 3 17-8 +9 23
3 Кремень 11 5 3 3 25-19 +6 18
4 Металлург 11 4 4 3 11-13 -2 16
5 ФК Чернигов 11 3 4 4 11-13 -2 13
6 СК Полтава 12 3 3 6 14-17 -3 12
7 Скорук 12 2 5 5 13-20 -7 11
8 Горняк-Спорт 11 1 4 6 7-17 -10 7

Первая лига 13-й тур

19.11.2022

"Скорук" - "ЛНЗ"

20.11.2022

"Чернигов" - "Полтава"

"Горняк-Спорт" - "Металлург"

"Оболонь" - "Кремень"

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (10)
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фрілансер (Львів)
12.11.2022 в 00:41
і ця команда мріє про підвищення в класі?
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0
0
Sandra777 (Львів)
11.11.2022 в 21:36
Цікаво в шо грають Карпати
Ответить
+1
0
molot69 (Місто втрачених житт)
29.10.2022 в 16:15
Нива громить Прикарпаття - 4:0. Тернополяни в ТОП-4-рці. Як я й писав ще два тижні тому, що Прикарпаття буде боротись за виживання.
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+2
-1
molot69 (Місто втрачених житт)
16.10.2022 в 22:50
8 тур виявився цікавим... лише Полісся і Нива взяли 3 очки, інші команди 1 очко або ж нічого... Маріуполь показав, що нові Карпати це команда з 2-ої ліги і що, їм не варто надто високо дерти свої кирпи... зазнались леви, подумали, що вже бозна-який великий клуб. а клубу ще і двох років немає від роду... ось так
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+3
-2
molot69 (Місто втрачених житт)
14.10.2022 в 17:00
Прикарпаття дуже слабка команда - в 1 колі летить Поліссю 3-0, в 2 колі 2-0 Тут вже можна і не гадати, що команда буде боротись за виживання.
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+2
-1
miruk 81 (львів)
24.09.2022 в 18:18
Карпати за всіма показниками перші!
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+1
-5
andyqd (Сан Хосе)
07.09.2022 в 07:08
на усіх сайтах Нива на 5-му місці, бо лише -1 мяч, але у вас ідіотів вона на 8-му місці, і пофіг що у Прикарпаття і Маріуполя -3 мяча. ваша робота абияк викликає рвотний рефлекс
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+3
-5
енгельс гассанович (Тернопіль)
05.09.2022 в 07:12
Чому Нива на останньому місці?
Ответить
+2
-2
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
04.09.2022 в 21:37
У кого Гірник-Спорт там виграв? Судячи з таблиці
Ответить
0
-3
terber (ternopil)
29.10.2022 в 16:03
від Оболоні 24.09
Ответить
0
0

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