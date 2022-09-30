Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матчи тура во Львове и Кременчуге. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Первая лига. 6-й тур
Группа А
01.10.2022
14:00 "Диназ" - "Полесье"
16:00 "Карпаты" - "Прикарпатье"
02.10.2022
15:00 "Буковина" - "Мариуполь"
13:30 "Эпицентр" - "Нива"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|11-3
|+8
|13
|2
|Эпицентр
|5
|4
|0
|1
|9-4
|+5
|12
|3
|Карпаты
|5
|4
|0
|1
|10-3
|+7
|12
|4
|Прикарпатье
|5
|2
|1
|2
|3-5
|-2
|7
|5
|Нива
|5
|1
|2
|2
|3-3
|0
|5
|6
|Диназ
|5
|1
|2
|2
|4-6
|-2
|5
|7
|ФСК Мариуполь
|5
|0
|1
|4
|3-11
|-8
|1
|8
|Буковина
|5
|0
|1
|4
|1-9
|-8
|1
Группа Б
30.09.2022
"Металлург" - "Горняк-Спорт"
12:00 "Кремень" - "Оболонь"
01.10.2022
12:00 "Полтава" - "Чернигов"
02.10.2022
12:00 "ЛНЗ" - "Скорук"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ЛНЗ
|5
|3
|1
|1
|6-2
|+4
|10
|2
|Оболонь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|+2
|10
|3
|Кремень
|5
|2
|1
|2
|13-8
|+5
|7
|4
|Металлург
|4
|2
|1
|1
|7-7
|0
|7
|5
|ФК Чернигов
|4
|1
|1
|2
|3-4
|-1
|4
|6
|Горняк-Спорт
|3
|1
|1
|1
|3-8
|-5
|4
|7
|СК Полтава
|4
|1
|0
|3
|4-5
|-1
|3
|8
|Скорук
|4
|0
|2
|2
|4-8
|-4
|2
Первая лига. 7-й тур
Группа А
07.10.2022
"Полесье" - "Карпаты"
08.10.2022
"Прикарпатье" - "Эпицентр"
"Мариуполь" - "Диназ"
09.10.2022
"Нива" - "Буковина"
Группа Б
07.10.2022
"Оболонь" - "Металлург"
08.10.2022
"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"
09.10.2022
"Чернигов" - "Кремень"
"Полтава" - "Скорук"
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