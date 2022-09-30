Оболонь выходит в лидеры, матч Металлурга перенесли на сутки. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 6-й тур

Группа А

01.10.2022

14:00 "Диназ" - "Полесье"

16:00 "Карпаты" - "Прикарпатье"

02.10.2022

15:00 "Буковина" - "Мариуполь"

13:30 "Эпицентр" - "Нива"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 5 4 1 0 11-3 +8 13 2 Эпицентр 5 4 0 1 9-4 +5 12 3 Карпаты 5 4 0 1 10-3 +7 12 4 Прикарпатье 5 2 1 2 3-5 -2 7 5 Нива 5 1 2 2 3-3 0 5 6 Диназ 5 1 2 2 4-6 -2 5 7 ФСК Мариуполь 5 0 1 4 3-11 -8 1 8 Буковина 5 0 1 4 1-9 -8 1

Группа Б

30.09.2022

12:00 "Кремень" - "Оболонь"

01.10.2022

12:00 "Полтава" - "Чернигов"

14:00 "Металлург" - "Горняк-Спорт"

02.10.2022

12:00 "ЛНЗ" - "Скорук"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Оболонь 6 4 1 1 9-4 +5 13 2 ЛНЗ 5 3 1 1 6-2 +4 10 3 Кремень 6 2 1 3 13-11 +2 7 4 Металлург 4 2 1 1 7-7 0 7 5 ФК Чернигов 4 1 1 2 3-4 -1 4 6 Горняк-Спорт 3 1 1 1 3-8 -5 4 7 СК Полтава 4 1 0 3 4-5 -1 3 8 Скорук 4 0 2 2 4-8 -4 2

Первая лига. 7-й тур

Группа А

07.10.2022

"Полесье" - "Карпаты"

08.10.2022

"Прикарпатье" - "Эпицентр"

"Мариуполь" - "Диназ"

09.10.2022

"Нива" - "Буковина"

Группа Б

07.10.2022

"Оболонь" - "Металлург"

08.10.2022

"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"

09.10.2022

"Чернигов" - "Кремень"

"Полтава" - "Скорук"