Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая за шесть туров победа Эпицентра, ЛНЗ теряет очки в Кременчуге. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: facebook.com/fcnyva1978
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Группа А
Первая лига. 10-й тур
28.10.2022
"Эпицентр" - "Диназ" 3:2
29.10.2022
ФСК "Мариуполь" - "Полесье"
"Нива" - "Прикарпатье"
30.10.2022
"Буковина" - "Карпаты"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|9
|8
|1
|0
|23-3
|+20
|25
|2
|Карпаты
|9
|6
|1
|2
|14-7
|+7
|19
|3
|Эпицентр
|10
|5
|2
|3
|13-11
|+2
|17
|4
|Нива
|9
|3
|3
|3
|6-5
|+1
|12
|5
|Прикарпатье
|9
|3
|2
|4
|7-11
|-4
|11
|6
|Диназ
|10
|2
|3
|5
|9-16
|-7
|9
|7
|Буковина
|9
|1
|3
|5
|5-12
|-7
|6
|8
|ФСК Мариуполь
|9
|0
|3
|6
|7-19
|-12
|3
Первая лига. 11-й тур
04.11.2022
"Прикарпатье" - "Буковина"
05.11.2022
"Полесье" - "Нива"
ФСК "Мариуполь" – "Эпицентр"
06.11.2022
"Карпаты" - "Диназ"
Группа Б
Первая лига 10-й тур
28.10.2022.
"Кремень" - "ЛНЗ" 1:1
29.10.2022
"Металлург" - "Полтава"
"Горняк-Спорт" - "Скорук"
30.10.2022
"Оболонь" - "Чернигов"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ЛНЗ
|10
|6
|2
|2
|12-4
|+8
|20
|2
|Оболонь
|9
|6
|1
|2
|14-6
|+8
|19
|3
|Кремень
|9
|3
|3
|3
|19-15
|+4
|12
|4
|ФК Чернигов
|8
|3
|2
|3
|8-8
|0
|11
|5
|Металлург
|8
|3
|2
|3
|9-12
|-3
|11
|6
|СК Полтава
|8
|2
|2
|4
|9-11
|-2
|8
|7
|Скорук
|9
|1
|4
|4
|11-18
|-7
|7
|8
|Горняк-Спорт
|7
|1
|2
|4
|5-13
|-8
|5
Первая лига. 11-й тур
04.11.2022
"Скорук" - "Оболонь"
05.11.2022
"Чернигов" - "Металлург"
06.11.2022
"Полтава" - "ЛНЗ"
"Горняк-Спорт" - "Кремень"
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