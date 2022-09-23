Первые в сезоне победы Нивы и Полтавы. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 5-й тур

Группа А

23.09.2022

"Мариуполь" - "Нива" 0:2

24.09.2022

"Карпаты" - "Эпицентр"

"Прикарпатье" - "Диназ"

25.09.2022

"Полесье" - "Буковина"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 4 4 0 0 10-1 +9 12 2 Полесье 4 3 1 0 9-3 +6 10 3 Эпицентр 4 3 0 1 7-4 +3 9 4 Прикарпатье 4 2 1 1 3-4 -1 7 5 Нива 5 1 2 2 3-3 0 5 6 Диназ 4 0 2 2 3-6 -3 2 7 Буковина 4 0 1 3 1-7 -6 1 8 ФСК Мариуполь 5 0 1 4 3-11 -8 1

Группа Б

23.09.2022

"Полтава" - "Кремень" 2:0

24.09.2022

"Скорук" - "Металлург"

"Горняк-Спорт" - "Оболонь"

25.09.2022

"Чернигов" - "ЛНЗ"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Оболонь 4 3 1 0 6-2 +4 10 2 Металлург 4 2 1 1 7-7 0 7 3 ЛНЗ 4 2 1 1 4-2 +2 7 4 Кремень 5 2 1 2 13-8 +5 7 5 ФК Чернигов 3 1 1 1 3-2 +1 4 6 СК Полтава 4 1 0 3 4-5 -1 3 7 Скорук 4 0 2 2 4-8 -4 2 8 Горняк-Спорт 2 0 1 1 1-8 -7 1

Первая лига. 6-й тур

Группа А

01.10.2022

"Диназ" - "Полесье"

"Карпаты" - "Прикарпатье"

02.10.2022

"Буковина" - "Мариуполь"

"Эпицентр" - "Нива"

Группа Б

30.09.2022

"Металлург" - "Горняк-Спорт"

"Кремень" - "Оболонь"

01.10.2022

"Полтава" - "Чернигов"

02.10.2022

"ЛНЗ" - "Скорук"