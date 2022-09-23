Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первые в сезоне победы Нивы и Полтавы. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Первая лига. 5-й тур
Группа А
23.09.2022
"Мариуполь" - "Нива" 0:2
24.09.2022
"Карпаты" - "Эпицентр"
"Прикарпатье" - "Диназ"
25.09.2022
"Полесье" - "Буковина"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|4
|4
|0
|0
|10-1
|+9
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|9-3
|+6
|10
|3
|Эпицентр
|4
|3
|0
|1
|7-4
|+3
|9
|4
|Прикарпатье
|4
|2
|1
|1
|3-4
|-1
|7
|5
|Нива
|5
|1
|2
|2
|3-3
|0
|5
|6
|Диназ
|4
|0
|2
|2
|3-6
|-3
|2
|7
|Буковина
|4
|0
|1
|3
|1-7
|-6
|1
|8
|ФСК Мариуполь
|5
|0
|1
|4
|3-11
|-8
|1
Группа Б
23.09.2022
"Полтава" - "Кремень" 2:0
24.09.2022
"Скорук" - "Металлург"
"Горняк-Спорт" - "Оболонь"
25.09.2022
"Чернигов" - "ЛНЗ"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Оболонь
|4
|3
|1
|0
|6-2
|+4
|10
|2
|Металлург
|4
|2
|1
|1
|7-7
|0
|7
|3
|ЛНЗ
|4
|2
|1
|1
|4-2
|+2
|7
|4
|Кремень
|5
|2
|1
|2
|13-8
|+5
|7
|5
|ФК Чернигов
|3
|1
|1
|1
|3-2
|+1
|4
|6
|СК Полтава
|4
|1
|0
|3
|4-5
|-1
|3
|7
|Скорук
|4
|0
|2
|2
|4-8
|-4
|2
|8
|Горняк-Спорт
|2
|0
|1
|1
|1-8
|-7
|1
Первая лига. 6-й тур
Группа А
01.10.2022
"Диназ" - "Полесье"
"Карпаты" - "Прикарпатье"
02.10.2022
"Буковина" - "Мариуполь"
"Эпицентр" - "Нива"
Группа Б
30.09.2022
"Металлург" - "Горняк-Спорт"
"Кремень" - "Оболонь"
01.10.2022
"Полтава" - "Чернигов"
02.10.2022
"ЛНЗ" - "Скорук"
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