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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье и Карпаты очков не теряют, троевластие в группе Б. Таблица и результаты тура Первой лиги

Первая лига
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(1 голосов)

Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур

Полесье и Карпаты очков не теряют, троевластие в группе Б. Таблица и результаты тура Первой лиги

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 2-й тур

Группа А

02.09.2022
ФСК "Мариуполь" – "Прикарпатье" 1:1

03.09.2022
"Эпицентр" – "Полесье" 1:2

04.09.2022
"Буковина" - "Диназ" 0:0
"Нива" Т - "Карпаты" Л 0:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 2 2 0 0 5-1 +4 6
2 Карпаты 2 2 0 0 4-0 +4 6
3 Эпицентр 2 1 0 1 3-3 0 3
4 Диназ 2 0 2 0 1-1 0 2
5 ФСК Мариуполь 2 0 1 1 1-4 -3 1
6 Прикарпатье 2 0 1 1 1-4 -3 1
7 Буковина 2 0 1 1 1-2 -1 1
8 Нива 2 0 1 1 1-2 -1 1

Группа Б

02.09.2022
"Кремень" - "Скорук" 3:1

03.09.2022
"Металлург" – "ЛНЗ" 2:1
"Оболонь" – "Полтава" 2:1

04.09.2022
"Горняк-Спорт" - "Чернигов" перенесен

# Команда И В Н П М РМ О
1 Кремень 2 1 1 0 6-4 +2 4
2 Металлург 2 1 1 0 5-4 +1 4
3 Оболонь 2 1 1 0 2-1 +1 4
4 ФК Чернигов 1 0 1 0 1-1 0 1
5 Скорук 2 0 1 1 2-4 -2 1
6 ЛНЗ 2 0 1 1 1-2 -1 1
7 Горняк-Спорт 0 0 0 0 0-0 0 0
8 СК Полтава 1 0 0 1 1-2 -1 0

Первая лига. 3-й тур

Группа А

10.09.2022
"Диназ" - "Эпицентр"
"Полесье" - "Мариуполь"

11.09.2022
"Карпаты" - "Буковина"
"Прикарпатье" - "Нива"

Группа Б

09.09.2022
"ЛНЗ" - "Кремень"
"Полтава" - "Металлург"

10.09.2022
"Чернигов" - "Оболонь"

11.09.2022
"Скорук" - "Горняк"-Спорт"

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонский Рейх)
04.09.2022 в 21:37
У кого Гірник-Спорт там виграв? Судячи з таблиці
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