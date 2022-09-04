Полесье и Карпаты очков не теряют, троевластие в группе Б. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 2-й тур

Группа А

02.09.2022

ФСК "Мариуполь" – "Прикарпатье" 1:1

03.09.2022

"Эпицентр" – "Полесье" 1:2

04.09.2022

"Буковина" - "Диназ" 0:0

"Нива" Т - "Карпаты" Л 0:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 2 2 0 0 5-1 +4 6 2 Карпаты 2 2 0 0 4-0 +4 6 3 Эпицентр 2 1 0 1 3-3 0 3 4 Диназ 2 0 2 0 1-1 0 2 5 ФСК Мариуполь 2 0 1 1 1-4 -3 1 6 Прикарпатье 2 0 1 1 1-4 -3 1 7 Буковина 2 0 1 1 1-2 -1 1 8 Нива 2 0 1 1 1-2 -1 1

Группа Б

02.09.2022

"Кремень" - "Скорук" 3:1

03.09.2022

"Металлург" – "ЛНЗ" 2:1

"Оболонь" – "Полтава" 2:1

04.09.2022

"Горняк-Спорт" - "Чернигов" перенесен

# Команда И В Н П М РМ О 1 Кремень 2 1 1 0 6-4 +2 4 2 Металлург 2 1 1 0 5-4 +1 4 3 Оболонь 2 1 1 0 2-1 +1 4 4 ФК Чернигов 1 0 1 0 1-1 0 1 5 Скорук 2 0 1 1 2-4 -2 1 6 ЛНЗ 2 0 1 1 1-2 -1 1 7 Горняк-Спорт 0 0 0 0 0-0 0 0 8 СК Полтава 1 0 0 1 1-2 -1 0

Первая лига. 3-й тур

Группа А

10.09.2022

"Диназ" - "Эпицентр"

"Полесье" - "Мариуполь"

11.09.2022

"Карпаты" - "Буковина"

"Прикарпатье" - "Нива"

Группа Б

09.09.2022

"ЛНЗ" - "Кремень"

"Полтава" - "Металлург"

10.09.2022

"Чернигов" - "Оболонь"

11.09.2022

"Скорук" - "Горняк"-Спорт"