Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье выигрывает первый круг на Западе, Оболонь вырывается в лидеры на Востоке. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Первая лига. 7-й тур
Группа А
07.10.2022
"Полесье" - "Карпаты"
08.10.2022
"Прикарпатье" - "Эпицентр"
"Мариуполь" - "Диназ"
09.10.2022
"Нива" - "Буковина"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|7
|6
|1
|0
|18-3
|+15
|19
|2
|Карпаты
|7
|5
|0
|2
|12-6
|+6
|15
|3
|Эпицентр
|6
|4
|1
|1
|10-5
|+5
|13
|4
|Прикарпатье
|6
|2
|1
|3
|4-7
|-3
|7
|5
|Нива
|6
|1
|3
|2
|4-4
|0
|6
|6
|Диназ
|6
|1
|2
|3
|4-11
|-7
|5
|7
|Буковина
|6
|1
|1
|4
|4-10
|-6
|4
|8
|ФСК Мариуполь
|6
|0
|1
|5
|4-14
|-10
|1
Группа Б
07.10.2022
"Оболонь" - "Металлург" 3:0
"Чернигов" - "Кремень" 0:2
08.10.2022
"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"
09.10.2022
"Полтава" - "Скорук"
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Первая лига. 8-й тур
Группа А
14.10.2022
"Полесье" - "Прикарпатье"
15.10.2022
"Нива" - "Диназ"
"Эпицентр" - "Буковина"
16.10.2022
"Мариуполь" - "Карпаты"
Группа Б
14.10.2022
"Кремень" - "Металлург"
15.10.2022
"Скорук" - "Чернигов"
16.10.2022
"Горняк-Спорт" - "Полтава"
"Оболонь" - "ЛНЗ"
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