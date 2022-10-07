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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье выигрывает первый круг на Западе, Оболонь вырывается в лидеры на Востоке. Таблица и результаты тура Первой лиги

Первая лига
(8 голосов)

Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур

Полесье выигрывает первый круг на Западе, Оболонь вырывается в лидеры на Востоке. Таблица и результаты тура Первой лиги

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 7-й тур

Группа А

07.10.2022
"Полесье" - "Карпаты"

08.10.2022
"Прикарпатье" - "Эпицентр"
"Мариуполь" - "Диназ"

09.10.2022
"Нива" - "Буковина"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 7 6 1 0 18-3 +15 19
2 Карпаты 7 5 0 2 12-6 +6 15
3 Эпицентр 6 4 1 1 10-5 +5 13
4 Прикарпатье 6 2 1 3 4-7 -3 7
5 Нива 6 1 3 2 4-4 0 6
6 Диназ 6 1 2 3 4-11 -7 5
7 Буковина 6 1 1 4 4-10 -6 4
8 ФСК Мариуполь 6 0 1 5 4-14 -10 1

Группа Б

07.10.2022
"Оболонь" - "Металлург" 3:0
"Чернигов" - "Кремень" 0:2

08.10.2022
"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"

09.10.2022
"Полтава" - "Скорук"

******

Первая лига. 8-й тур

Группа А

14.10.2022
"Полесье" - "Прикарпатье"

15.10.2022
"Нива" - "Диназ"
"Эпицентр" - "Буковина"

16.10.2022
"Мариуполь" - "Карпаты"

Группа Б

14.10.2022
"Кремень" - "Металлург"

15.10.2022
"Скорук" - "Чернигов"

16.10.2022
"Горняк-Спорт" - "Полтава"
"Оболонь" - "ЛНЗ"

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В статье: турнирная таблица
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(8 голосов)
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Комментарии (4)
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miruk 81 (львів)
24.09.2022 в 18:18
Карпати за всіма показниками перші!
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+1
-1
andyqd (Сан Хосе)
07.09.2022 в 07:08
на усіх сайтах Нива на 5-му місці, бо лише -1 мяч, але у вас ідіотів вона на 8-му місці, і пофіг що у Прикарпаття і Маріуполя -3 мяча. ваша робота абияк викликає рвотний рефлекс
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+1
-3
енгельс гассанович (Тернопіль)
05.09.2022 в 07:12
Чому Нива на останньому місці?
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0
-1
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
04.09.2022 в 21:37
У кого Гірник-Спорт там виграв? Судячи з таблиці
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0
-1

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