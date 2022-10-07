Полесье выигрывает первый круг на Западе, Оболонь вырывается в лидеры на Востоке. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 7-й тур

Группа А

07.10.2022

"Полесье" - "Карпаты"

08.10.2022

"Прикарпатье" - "Эпицентр"

"Мариуполь" - "Диназ"

09.10.2022

"Нива" - "Буковина"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 7 6 1 0 18-3 +15 19 2 Карпаты 7 5 0 2 12-6 +6 15 3 Эпицентр 6 4 1 1 10-5 +5 13 4 Прикарпатье 6 2 1 3 4-7 -3 7 5 Нива 6 1 3 2 4-4 0 6 6 Диназ 6 1 2 3 4-11 -7 5 7 Буковина 6 1 1 4 4-10 -6 4 8 ФСК Мариуполь 6 0 1 5 4-14 -10 1

Группа Б

07.10.2022

"Оболонь" - "Металлург" 3:0

"Чернигов" - "Кремень" 0:2

08.10.2022

"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"

09.10.2022

"Полтава" - "Скорук"

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Первая лига. 8-й тур

Группа А

14.10.2022

"Полесье" - "Прикарпатье"

15.10.2022

"Нива" - "Диназ"

"Эпицентр" - "Буковина"

16.10.2022

"Мариуполь" - "Карпаты"

Группа Б

14.10.2022

"Кремень" - "Металлург"

15.10.2022

"Скорук" - "Чернигов"

16.10.2022

"Горняк-Спорт" - "Полтава"

"Оболонь" - "ЛНЗ"