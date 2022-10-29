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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разгромная победа Нивы, аутсайдеры восточной группы играют вничью. Таблица и результаты тура Первой лиги

Первая лига
(17 голосов)

Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур

Разгромная победа Нивы, аутсайдеры восточной группы играют вничью. Таблица и результаты тура Первой лиги

Фото: facebook.com/fcnyva1978

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Группа А

Первая лига. 10-й тур

28.10.2022

"Эпицентр" - "Диназ" 3:2

29.10.2022

ФСК "Мариуполь" - "Полесье" 0:2

"Нива" - "Прикарпатье" 4:0

30.10.2022

"Буковина" - "Карпаты"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 10 9 1 0 25-3 +22 28
2 Карпаты 9 6 1 2 14-7 +7 19
3 Эпицентр 10 5 2 3 13-11 +2 17
4 Нива 10 4 3 3 10-5 +5 15
5 Прикарпатье 10 3 2 5 7-15 -8 11
6 Диназ 10 2 3 5 9-16 -7 9
7 Буковина 9 1 3 5 5-12 -7 6
8 ФСК Мариуполь 10 0 3 7 7-21 -14 3

Первая лига. 11-й тур

04.11.2022

"Прикарпатье" - "Буковина"

05.11.2022

"Полесье" - "Нива"

ФСК "Мариуполь" – "Эпицентр"

06.11.2022

"Карпаты" - "Диназ"

Группа Б

Первая лига 10-й тур

28.10.2022.

"Кремень" - "ЛНЗ" 1:1

29.10.2022

"Металлург" - "Полтава" 1:1

"Горняк-Спорт" - "Скорук" 1:1

30.10.2022

"Оболонь" - "Чернигов"

# Команда И В Н П М РМ О
1 ЛНЗ 10 6 2 2 12-4 +8 20
2 Оболонь 9 6 1 2 14-6 +8 19
3 Кремень 9 3 3 3 19-15 +4 12
4 Металлург 9 3 3 3 10-13 -3 12
5 ФК Чернигов 8 3 2 3 8-8 0 11
6 СК Полтава 9 2 3 4 10-12 -2 9
7 Скорук 10 1 5 4 12-19 -7 8
8 Горняк-Спорт 8 1 3 4 6-14 -8 6

Первая лига. 11-й тур

04.11.2022

"Скорук" - "Оболонь"

05.11.2022

"Чернигов" - "Металлург"

06.11.2022

"Полтава" - "ЛНЗ"

"Горняк-Спорт" - "Кремень"

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (8)
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molot69 (Місто втрачених житт)
29.10.2022 в 16:15
Нива громить Прикарпаття - 4:0. Тернополяни в ТОП-4-рці. Як я й писав ще два тижні тому, що Прикарпаття буде боротись за виживання.
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0
0
molot69 (Місто втрачених житт)
16.10.2022 в 22:50
8 тур виявився цікавим... лише Полісся і Нива взяли 3 очки, інші команди 1 очко або ж нічого... Маріуполь показав, що нові Карпати це команда з 2-ої ліги і що, їм не варто надто високо дерти свої кирпи... зазнались леви, подумали, що вже бозна-який великий клуб. а клубу ще і двох років немає від роду... ось так
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+1
0
molot69 (Місто втрачених житт)
14.10.2022 в 17:00
Прикарпаття дуже слабка команда - в 1 колі летить Поліссю 3-0, в 2 колі 2-0 Тут вже можна і не гадати, що команда буде боротись за виживання.
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0
0
miruk 81 (львів)
24.09.2022 в 18:18
Карпати за всіма показниками перші!
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+1
-2
andyqd (Сан Хосе)
07.09.2022 в 07:08
на усіх сайтах Нива на 5-му місці, бо лише -1 мяч, але у вас ідіотів вона на 8-му місці, і пофіг що у Прикарпаття і Маріуполя -3 мяча. ваша робота абияк викликає рвотний рефлекс
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+2
-4
енгельс гассанович (Тернопіль)
05.09.2022 в 07:12
Чому Нива на останньому місці?
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+1
-1
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
04.09.2022 в 21:37
У кого Гірник-Спорт там виграв? Судячи з таблиці
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0
-2
terber (ternopil)
29.10.2022 в 16:03
від Оболоні 24.09
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0
0

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