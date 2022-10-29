Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разгромная победа Нивы, аутсайдеры восточной группы играют вничью. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: facebook.com/fcnyva1978
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Группа А
Первая лига. 10-й тур
28.10.2022
"Эпицентр" - "Диназ" 3:2
29.10.2022
ФСК "Мариуполь" - "Полесье" 0:2
"Нива" - "Прикарпатье" 4:0
30.10.2022
"Буковина" - "Карпаты"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|10
|9
|1
|0
|25-3
|+22
|28
|2
|Карпаты
|9
|6
|1
|2
|14-7
|+7
|19
|3
|Эпицентр
|10
|5
|2
|3
|13-11
|+2
|17
|4
|Нива
|10
|4
|3
|3
|10-5
|+5
|15
|5
|Прикарпатье
|10
|3
|2
|5
|7-15
|-8
|11
|6
|Диназ
|10
|2
|3
|5
|9-16
|-7
|9
|7
|Буковина
|9
|1
|3
|5
|5-12
|-7
|6
|8
|ФСК Мариуполь
|10
|0
|3
|7
|7-21
|-14
|3
Первая лига. 11-й тур
04.11.2022
"Прикарпатье" - "Буковина"
05.11.2022
"Полесье" - "Нива"
ФСК "Мариуполь" – "Эпицентр"
06.11.2022
"Карпаты" - "Диназ"
Группа Б
Первая лига 10-й тур
28.10.2022.
"Кремень" - "ЛНЗ" 1:1
29.10.2022
"Металлург" - "Полтава" 1:1
"Горняк-Спорт" - "Скорук" 1:1
30.10.2022
"Оболонь" - "Чернигов"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ЛНЗ
|10
|6
|2
|2
|12-4
|+8
|20
|2
|Оболонь
|9
|6
|1
|2
|14-6
|+8
|19
|3
|Кремень
|9
|3
|3
|3
|19-15
|+4
|12
|4
|Металлург
|9
|3
|3
|3
|10-13
|-3
|12
|5
|ФК Чернигов
|8
|3
|2
|3
|8-8
|0
|11
|6
|СК Полтава
|9
|2
|3
|4
|10-12
|-2
|9
|7
|Скорук
|10
|1
|5
|4
|12-19
|-7
|8
|8
|Горняк-Спорт
|8
|1
|3
|4
|6-14
|-8
|6
Первая лига. 11-й тур
04.11.2022
"Скорук" - "Оболонь"
05.11.2022
"Чернигов" - "Металлург"
06.11.2022
"Полтава" - "ЛНЗ"
"Горняк-Спорт" - "Кремень"
Популярное сейчас
- Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 октября 2022
- Феномен Мудрика. Вот почему главный талант Шахтера стоит 100 млн
- Ломаченко и Ортис дали последние комментарии перед поединком
- Первая лига. Нива Тернополь в домашнем матче разгромила Прикарпатье
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО