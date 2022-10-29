Разгромная победа Нивы, аутсайдеры восточной группы играют вничью. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Группа А

Первая лига. 10-й тур

28.10.2022

"Эпицентр" - "Диназ" 3:2

29.10.2022

ФСК "Мариуполь" - "Полесье" 0:2

"Нива" - "Прикарпатье" 4:0

30.10.2022

"Буковина" - "Карпаты"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 10 9 1 0 25-3 +22 28 2 Карпаты 9 6 1 2 14-7 +7 19 3 Эпицентр 10 5 2 3 13-11 +2 17 4 Нива 10 4 3 3 10-5 +5 15 5 Прикарпатье 10 3 2 5 7-15 -8 11 6 Диназ 10 2 3 5 9-16 -7 9 7 Буковина 9 1 3 5 5-12 -7 6 8 ФСК Мариуполь 10 0 3 7 7-21 -14 3

Первая лига. 11-й тур

04.11.2022

"Прикарпатье" - "Буковина"

05.11.2022

"Полесье" - "Нива"

ФСК "Мариуполь" – "Эпицентр"

06.11.2022

"Карпаты" - "Диназ"

Группа Б

Первая лига 10-й тур

28.10.2022.

"Кремень" - "ЛНЗ" 1:1

29.10.2022

"Металлург" - "Полтава" 1:1

"Горняк-Спорт" - "Скорук" 1:1

30.10.2022

"Оболонь" - "Чернигов"

# Команда И В Н П М РМ О 1 ЛНЗ 10 6 2 2 12-4 +8 20 2 Оболонь 9 6 1 2 14-6 +8 19 3 Кремень 9 3 3 3 19-15 +4 12 4 Металлург 9 3 3 3 10-13 -3 12 5 ФК Чернигов 8 3 2 3 8-8 0 11 6 СК Полтава 9 2 3 4 10-12 -2 9 7 Скорук 10 1 5 4 12-19 -7 8 8 Горняк-Спорт 8 1 3 4 6-14 -8 6

Первая лига. 11-й тур

04.11.2022

"Скорук" - "Оболонь"

05.11.2022

"Чернигов" - "Металлург"

06.11.2022

"Полтава" - "ЛНЗ"

"Горняк-Спорт" - "Кремень"