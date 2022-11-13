Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Результативная ничья в Демидове, Полесье снова побеждает. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: СК Полтава
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Группа А
Первая лига. 12-й тур
11.11.2022.
"Эпицентр" - "Карпаты" 1:0
12.11.2022
"Нива" - ФСК "Мариуполь" 1:1
13.11.2022
"Буковина" - "Полесье" 1:2
"Диназ" - "Прикарпатье" 2:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|12
|11
|1
|0
|29-5
|+24
|34
|2
|Карпаты
|12
|8
|1
|3
|19-11
|+8
|25
|3
|Эпицентр
|12
|7
|2
|3
|15-11
|+4
|23
|4
|Нива
|12
|4
|4
|4
|12-8
|+4
|16
|5
|Прикарпатье
|12
|4
|3
|5
|11-18
|-7
|15
|6
|Диназ
|12
|2
|4
|6
|13-21
|-8
|10
|7
|Буковина
|12
|1
|3
|8
|8-18
|-10
|6
|8
|ФСК Мариуполь
|12
|0
|4
|8
|8-23
|-15
|4
Первая лига 13-й тур
19.11.2022
"Полесье" - "Диназ"
ФСК "Мариуполь" - "Буковина"
"Нива" - "Эпицентр"
20.11.2022
"Прикарпатье" - "Карпаты"
Группа Б
Первая лига. 12-й тур
11.11.2022
"Металлург" - "Скорук" 1:0
"Кремень" - "Полтава" 4:3
12.11.2022
"ЛНЗ" - "Чернигов" 2:2
"Оболонь" - "Горняк-Спорт" 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ЛНЗ
|12
|7
|3
|2
|15-6
|+9
|24
|2
|Оболонь
|12
|7
|2
|3
|17-8
|+9
|23
|3
|Кремень
|11
|5
|3
|3
|25-19
|+6
|18
|4
|Металлург
|11
|4
|4
|3
|11-13
|-2
|16
|5
|ФК Чернигов
|11
|3
|4
|4
|11-13
|-2
|13
|6
|СК Полтава
|12
|3
|3
|6
|14-17
|-3
|12
|7
|Скорук
|12
|2
|5
|5
|13-20
|-7
|11
|8
|Горняк-Спорт
|11
|1
|4
|6
|7-17
|-10
|7
Первая лига 13-й тур
19.11.2022
"Скорук" - "ЛНЗ"
20.11.2022
"Чернигов" - "Полтава"
"Горняк-Спорт" - "Металлург"
"Оболонь" - "Кремень"
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