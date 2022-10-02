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Эпицентр отстает от лидеров группы А, ЛНЗ возглавил группу Б. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Первая лига. 6-й тур
Группа А
01.10.2022
14:00 "Диназ" - "Полесье" 0:5
16:00 "Карпаты" - "Прикарпатье" 2:1
02.10.2022
15:00 "Буковина" - "Мариуполь" 3:1
13:30 "Эпицентр" - "Нива" 1:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|6
|5
|1
|0
|16-3
|+13
|16
|2
|Карпаты
|6
|5
|0
|1
|12-4
|+8
|15
|3
|Эпицентр
|6
|4
|1
|1
|10-5
|+5
|13
|4
|Прикарпатье
|6
|2
|1
|3
|4-7
|-3
|7
|5
|Нива
|6
|1
|3
|2
|4-4
|0
|6
|6
|Диназ
|6
|1
|2
|3
|4-11
|-7
|5
|7
|Буковина
|6
|1
|1
|4
|4-10
|-6
|4
|8
|ФСК Мариуполь
|6
|0
|1
|5
|4-14
|-10
|1
Группа Б
30.09.2022
12:00 "Кремень" - "Оболонь" 0:3
01.10.2022
12:00 "Полтава" - "Чернигов" 1:1
14:00 "Горняк-Спорт" - "Металлург" 0:1
02.10.2022
12:00 "ЛНЗ" - "Скорук" 3:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ЛНЗ
|6
|4
|1
|1
|9-2
|+7
|13
|2
|Оболонь
|6
|4
|1
|1
|9-4
|+5
|13
|3
|Металлург
|5
|3
|1
|1
|8-7
|+1
|10
|4
|Кремень
|6
|2
|1
|3
|13-11
|+2
|7
|5
|ФК Чернигов
|5
|1
|2
|2
|4-5
|-1
|5
|6
|СК Полтава
|5
|1
|1
|3
|5-6
|-1
|4
|7
|Горняк-Спорт
|4
|1
|1
|2
|3-9
|-6
|4
|8
|Скорук
|5
|0
|2
|3
|4-11
|-7
|2
Первая лига. 7-й тур
Группа А
07.10.2022
"Полесье" - "Карпаты"
08.10.2022
"Прикарпатье" - "Эпицентр"
"Мариуполь" - "Диназ"
09.10.2022
"Нива" - "Буковина"
Группа Б
07.10.2022
"Оболонь" - "Металлург"
08.10.2022
"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"
09.10.2022
"Чернигов" - "Кремень"
"Полтава" - "Скорук"
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