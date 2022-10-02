Эпицентр отстает от лидеров группы А, ЛНЗ возглавил группу Б. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Первая лига. 6-й тур

Группа А

01.10.2022

14:00 "Диназ" - "Полесье" 0:5

16:00 "Карпаты" - "Прикарпатье" 2:1

02.10.2022

15:00 "Буковина" - "Мариуполь" 3:1

13:30 "Эпицентр" - "Нива" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 6 5 1 0 16-3 +13 16 2 Карпаты 6 5 0 1 12-4 +8 15 3 Эпицентр 6 4 1 1 10-5 +5 13 4 Прикарпатье 6 2 1 3 4-7 -3 7 5 Нива 6 1 3 2 4-4 0 6 6 Диназ 6 1 2 3 4-11 -7 5 7 Буковина 6 1 1 4 4-10 -6 4 8 ФСК Мариуполь 6 0 1 5 4-14 -10 1

Группа Б

30.09.2022

12:00 "Кремень" - "Оболонь" 0:3

01.10.2022

12:00 "Полтава" - "Чернигов" 1:1

14:00 "Горняк-Спорт" - "Металлург" 0:1

02.10.2022

12:00 "ЛНЗ" - "Скорук" 3:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 ЛНЗ 6 4 1 1 9-2 +7 13 2 Оболонь 6 4 1 1 9-4 +5 13 3 Металлург 5 3 1 1 8-7 +1 10 4 Кремень 6 2 1 3 13-11 +2 7 5 ФК Чернигов 5 1 2 2 4-5 -1 5 6 СК Полтава 5 1 1 3 5-6 -1 4 7 Горняк-Спорт 4 1 1 2 3-9 -6 4 8 Скорук 5 0 2 3 4-11 -7 2

Первая лига. 7-й тур

Группа А

07.10.2022

"Полесье" - "Карпаты"

08.10.2022

"Прикарпатье" - "Эпицентр"

"Мариуполь" - "Диназ"

09.10.2022

"Нива" - "Буковина"

Группа Б

07.10.2022

"Оболонь" - "Металлург"

08.10.2022

"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"

09.10.2022

"Чернигов" - "Кремень"

"Полтава" - "Скорук"