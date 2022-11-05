Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эпицентр подтягивается к дуэту лидеров, Металлург – нет. Таблица и результаты тура Первой лиги
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: ФК Оболонь
В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.
Группа А
Первая лига. 11-й тур
04.11.2022
"Прикарпатье" - "Буковина" 2:1
05.11.2022
ФСК "Мариуполь" – "Эпицентр"
06.11.2022
"Карпаты" - "Диназ"
"Полесье" - "Нива"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|10
|9
|1
|0
|25-3
|+22
|28
|2
|Карпаты
|10
|7
|1
|2
|16-8
|+8
|22
|3
|Эпицентр
|11
|6
|2
|3
|14-11
|+3
|20
|4
|Нива
|10
|4
|3
|3
|10-5
|+5
|15
|5
|Прикарпатье
|11
|4
|2
|5
|9-16
|-7
|14
|6
|Диназ
|10
|2
|3
|5
|9-16
|-7
|9
|7
|Буковина
|11
|1
|3
|7
|7-16
|-9
|6
|8
|ФСК Мариуполь
|11
|0
|3
|8
|7-22
|-15
|3
Первая лига. 12-й тур
11.11.2022.
"Эпицентр" - "Карпаты"
12.11.2022
"Нива" - ФСК "Мариуполь"
13.11.2022
"Буковина" - "Полесье"
"Диназ" - "Прикарпатье"
Группа Б
Первая лига. 11-й тур
04.11.2022
"Скорук" - "Оболонь" 1:0
05.11.2022
"Чернигов" - "Металлург" 0:0
06.11.2022
"Полтава" - "ЛНЗ"
"Горняк-Спорт" - "Кремень"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Оболонь
|11
|7
|1
|3
|17-8
|+9
|22
|2
|ЛНЗ
|10
|6
|2
|2
|12-4
|+8
|20
|3
|Металлург
|10
|3
|4
|3
|10-13
|-3
|13
|4
|СК Полтава
|10
|3
|3
|4
|11-12
|-1
|12
|5
|Кремень
|9
|3
|3
|3
|19-15
|+4
|12
|6
|ФК Чернигов
|10
|3
|3
|4
|9-11
|-2
|12
|7
|Скорук
|11
|2
|5
|4
|13-19
|-6
|11
|8
|Горняк-Спорт
|9
|1
|3
|5
|6-15
|-9
|6
Первая лига. 12-й тур
11.11.2022
"Металлург" - "Скорук"
"Кремень" - "Полтава"
12.11.2022
"ЛНЗ" - "Чернигов"
"Оболонь" - "Горняк-Спорт"
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