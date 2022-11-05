Эпицентр подтягивается к дуэту лидеров, Металлург – нет. Таблица и результаты тура Первой лиги

В этом сезоне Первая лига разделена на две группы по восемь команд в каждой. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. В этой новости мы следим за текущими результатами и обновляем турнирную таблицу.

Группа А

Первая лига. 11-й тур

04.11.2022

"Прикарпатье" - "Буковина" 2:1

05.11.2022

ФСК "Мариуполь" – "Эпицентр"

06.11.2022

"Карпаты" - "Диназ"

"Полесье" - "Нива"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 10 9 1 0 25-3 +22 28 2 Карпаты 10 7 1 2 16-8 +8 22 3 Эпицентр 11 6 2 3 14-11 +3 20 4 Нива 10 4 3 3 10-5 +5 15 5 Прикарпатье 11 4 2 5 9-16 -7 14 6 Диназ 10 2 3 5 9-16 -7 9 7 Буковина 11 1 3 7 7-16 -9 6 8 ФСК Мариуполь 11 0 3 8 7-22 -15 3

Первая лига. 12-й тур

11.11.2022.

"Эпицентр" - "Карпаты"

12.11.2022

"Нива" - ФСК "Мариуполь"

13.11.2022

"Буковина" - "Полесье"

"Диназ" - "Прикарпатье"

Группа Б

Первая лига. 11-й тур

04.11.2022

"Скорук" - "Оболонь" 1:0

05.11.2022

"Чернигов" - "Металлург" 0:0

06.11.2022

"Полтава" - "ЛНЗ"

"Горняк-Спорт" - "Кремень"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Оболонь 11 7 1 3 17-8 +9 22 2 ЛНЗ 10 6 2 2 12-4 +8 20 3 Металлург 10 3 4 3 10-13 -3 13 4 СК Полтава 10 3 3 4 11-12 -1 12 5 Кремень 9 3 3 3 19-15 +4 12 6 ФК Чернигов 10 3 3 4 9-11 -2 12 7 Скорук 11 2 5 4 13-19 -6 11 8 Горняк-Спорт 9 1 3 5 6-15 -9 6

Первая лига. 12-й тур

11.11.2022

"Металлург" - "Скорук"

"Кремень" - "Полтава"

12.11.2022

"ЛНЗ" - "Чернигов"

"Оболонь" - "Горняк-Спорт"