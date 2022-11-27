 Завершился первый этап Первой лиги. Известно 8 команд, которые продолжат борьбу за УПЛ ᐉ UA-Футбол
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Завершился первый этап Первой лиги. Известно 8 команд, которые продолжат борьбу за УПЛ

Первая лига
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(31 голосов)

Еще восемь команд будут бороться за выживание в дивизионе

Завершился первый этап Первой лиги. Известно 8 команд, которые продолжат борьбу за УПЛ

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня определились все участники чемпионского раунда, которые весной продолжат борьбу за выход в УПЛ. Таким образом, за повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь). Напомним, что по итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу.

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

Группа А

Первая лига. 14-й тур

26.11.2022.

"Диназ" - ФСК "Мариуполь" 1:4

27.11.2022.

"Буковина" - "Нива" 0:3

"Карпаты" - "Полесье" 1:2

"Эпицентр" - "Прикарпатье" 2:0

Группа А

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье ↑ 14 13 1 0 34-6 +28 40
2 Карпаты ↑ 14 9 1 4 22-13 +9 28
3 Эпицентр ↑ 14 8 3 3 17-11 +6 27
4 Нива ↑ 14 5 5 4 15-8 +7 20
5 Прикарпатье ↓ 14 4 3 7 11-22 -11 15
6 Диназ ↓ 14 2 4 8 14-28 -14 10
7 Буковина ↓ 14 2 3 9 9-21 -12 9
8 ФСК Мариуполь ↓ 14 1 4 9 12-25 -13 7

Группа Б

Первая лига. 14-й тур

26.11.2022.

"Металлург" - "Оболонь" 1:2

27.11.2022

"ЛНЗ" - "Горняк-Спорт" 5:0

"Скорук" - "Полтава" 2:0

"Кремень" - "Чернигов" 3:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 ЛНЗ ↑ 14 9 3 2 22-6 +16 30
2 Оболонь ↑ 14 9 2 3 20-9 +11 29
3 Кремень ↑ 14 6 3 5 28-24 +4 21
4 Металлург ↑ 14 5 5 4 17-16 +1 20
5 СК Полтава ↓ 14 5 3 6 17-17 0 18
6 ФК Чернигов ↓ 14 4 4 6 13-17 -4 16
7 Скорук ↓ 14 2 5 7 13-24 -11 11
8 Горняк-Спорт ↓ 14 1 5 8 8-25 -17 8
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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (10)
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фрілансер (Львів)
12.11.2022 в 00:41
і ця команда мріє про підвищення в класі?
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+1
-1
Sandra777 (Львів)
11.11.2022 в 21:36
Цікаво в шо грають Карпати
Ответить
+1
-1
molot69 (Місто втрачених житт)
29.10.2022 в 16:15
Нива громить Прикарпаття - 4:0. Тернополяни в ТОП-4-рці. Як я й писав ще два тижні тому, що Прикарпаття буде боротись за виживання.
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+2
-1
molot69 (Місто втрачених житт)
16.10.2022 в 22:50
8 тур виявився цікавим... лише Полісся і Нива взяли 3 очки, інші команди 1 очко або ж нічого... Маріуполь показав, що нові Карпати це команда з 2-ої ліги і що, їм не варто надто високо дерти свої кирпи... зазнались леви, подумали, що вже бозна-який великий клуб. а клубу ще і двох років немає від роду... ось так
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+3
-2
molot69 (Місто втрачених житт)
14.10.2022 в 17:00
Прикарпаття дуже слабка команда - в 1 колі летить Поліссю 3-0, в 2 колі 2-0 Тут вже можна і не гадати, що команда буде боротись за виживання.
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+2
-1
miruk 81 (львів)
24.09.2022 в 18:18
Карпати за всіма показниками перші!
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+1
-5
andyqd (Сан Хосе)
07.09.2022 в 07:08
на усіх сайтах Нива на 5-му місці, бо лише -1 мяч, але у вас ідіотів вона на 8-му місці, і пофіг що у Прикарпаття і Маріуполя -3 мяча. ваша робота абияк викликає рвотний рефлекс
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+3
-5
енгельс гассанович (Тернопіль)
05.09.2022 в 07:12
Чому Нива на останньому місці?
Ответить
+2
-2
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
04.09.2022 в 21:37
У кого Гірник-Спорт там виграв? Судячи з таблиці
Ответить
0
-3
terber (ternopil)
29.10.2022 в 16:03
від Оболоні 24.09
Ответить
+1
0

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