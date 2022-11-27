Завершился первый этап Первой лиги. Известно 8 команд, которые продолжат борьбу за УПЛ

8 тур виявився цікавим... лише Полісся і Нива взяли 3 очки, інші команди 1 очко або ж нічого... Маріуполь показав, що нові Карпати це команда з 2-ої ліги і що, їм не варто надто високо дерти свої кирпи... зазнались леви, подумали, що вже бозна-який великий клуб. а клубу ще і двох років немає від роду... ось так