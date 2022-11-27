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Завершился первый этап Первой лиги. Известно 8 команд, которые продолжат борьбу за УПЛ
Еще восемь команд будут бороться за выживание в дивизионе
Фото: ФК Полісся
Сегодня определились все участники чемпионского раунда, которые весной продолжат борьбу за выход в УПЛ. Таким образом, за повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь). Напомним, что по итогам первого этапа по четыре лучших коллектива сформируют "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу.
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
Группа А
Первая лига. 14-й тур
26.11.2022.
"Диназ" - ФСК "Мариуполь" 1:4
27.11.2022.
"Буковина" - "Нива" 0:3
"Карпаты" - "Полесье" 1:2
"Эпицентр" - "Прикарпатье" 2:0
Группа А
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье ↑
|14
|13
|1
|0
|34-6
|+28
|40
|2
|Карпаты ↑
|14
|9
|1
|4
|22-13
|+9
|28
|3
|Эпицентр ↑
|14
|8
|3
|3
|17-11
|+6
|27
|4
|Нива ↑
|14
|5
|5
|4
|15-8
|+7
|20
|5
|Прикарпатье ↓
|14
|4
|3
|7
|11-22
|-11
|15
|6
|Диназ ↓
|14
|2
|4
|8
|14-28
|-14
|10
|7
|Буковина ↓
|14
|2
|3
|9
|9-21
|-12
|9
|8
|ФСК Мариуполь ↓
|14
|1
|4
|9
|12-25
|-13
|7
Группа Б
Первая лига. 14-й тур
26.11.2022.
"Металлург" - "Оболонь" 1:2
27.11.2022
"ЛНЗ" - "Горняк-Спорт" 5:0
"Скорук" - "Полтава" 2:0
"Кремень" - "Чернигов" 3:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ЛНЗ ↑
|14
|9
|3
|2
|22-6
|+16
|30
|2
|Оболонь ↑
|14
|9
|2
|3
|20-9
|+11
|29
|3
|Кремень ↑
|14
|6
|3
|5
|28-24
|+4
|21
|4
|Металлург ↑
|14
|5
|5
|4
|17-16
|+1
|20
|5
|СК Полтава ↓
|14
|5
|3
|6
|17-17
|0
|18
|6
|ФК Чернигов ↓
|14
|4
|4
|6
|13-17
|-4
|16
|7
|Скорук ↓
|14
|2
|5
|7
|13-24
|-11
|11
|8
|Горняк-Спорт ↓
|14
|1
|5
|8
|8-25
|-17
|8
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