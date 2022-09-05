Клуб Первой лиги объявил об уходе главного тренера

Черкасский "ЛНЗ" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Юрием Бакаловым, сообщается на официальном сайте клубаа. Причины расставания с коучем не называются.

Клуб выразил лишь благодарность специалисту за тот путь, который он прошел с "ЛНЗ".

Напомним, что Бакалов возглавил черкасскую команду летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и кубок Украины среди любителей 20/21, а по итогам сезона 21/22 вышла в Первую лигу чемпионата Украины среди профессионалов.

После двух сыгранных матчей "ЛНЗ" занимает 6-е место в группе В Первой лиги, набрав 1 балл.