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Клуб Первой лиги объявил об уходе главного тренера

Первая лига
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В украинском футболе первая отставка сезона

Клуб Первой лиги объявил об уходе главного тренера

Фото: fc-lnz.com

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Юрием Бакаловым, сообщается на официальном сайте клубаа. Причины расставания с коучем не называются.

Клуб выразил лишь благодарность специалисту за тот путь, который он прошел с "ЛНЗ".

Напомним, что Бакалов возглавил черкасскую команду летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и кубок Украины среди любителей 20/21, а по итогам сезона 21/22 вышла в Первую лигу чемпионата Украины среди профессионалов.

После двух сыгранных матчей "ЛНЗ" занимает 6-е место в группе В Первой лиги, набрав 1 балл.

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В статье: Юрий Бакалов ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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