Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Первой лиги объявил об уходе главного тренера
В украинском футболе первая отставка сезона
Фото: fc-lnz.com
Черкасский "ЛНЗ" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Юрием Бакаловым, сообщается на официальном сайте клубаа. Причины расставания с коучем не называются.
Клуб выразил лишь благодарность специалисту за тот путь, который он прошел с "ЛНЗ".
Напомним, что Бакалов возглавил черкасскую команду летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и кубок Украины среди любителей 20/21, а по итогам сезона 21/22 вышла в Первую лигу чемпионата Украины среди профессионалов.
После двух сыгранных матчей "ЛНЗ" занимает 6-е место в группе В Первой лиги, набрав 1 балл.
Популярное сейчас
- Петраков огласил заявку сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
- РБ Лейпциг - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- На войне с российскими оккупантами погиб тренер детской команды Львова
- Первая лига. Полесье одержало тяжелую победу над новичком
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО