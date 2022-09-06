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Экс-игрок сборной Украины назначен и.о. главного тренера ЛНЗ
Специалист будет тренировать команду Первой лиги
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Бывший игрок сборной Украины Александр Ковпак назначен исполняющим обязанности главного тренера "ЛНЗ". 39-летний специалист ранее был помощником предыдущего наставника команды Юрия Бакалова, об уходе которого стало известно вчера.
"Это шанс для него. Пока нового главного тренера мы не ищем, а там жизнь покажет", — заявил президент "ЛНЗ" Андрей Полтавец.
Бакалов возглавил "ЛНЗ" летом 2020 года и вывел черкасскую команду в Первую лигу чемпионата Украины. Ковпак в составе "Таврии" стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 2008/09 (17 голов). В его активе также 3 матча за сборную Украины (2013).
После двух туров "ЛНЗ" занимает 6-е место в группе В Первой лиги, набрав 1 балл.
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