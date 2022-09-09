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Дебютная игра Ковпака, интригующая встреча в Полтаве. Что смотреть в Первой лиге в пятницу

Первая лига
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Анонсируем стартовые матчи третьего тура

Дебютная игра Ковпака, интригующая встреча в Полтаве. Что смотреть в Первой лиге в пятницу

Фото: МФК Металург / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу двумя матчами стартует третий тур Первой лиги. Дебютирует в качестве и.о. тренера "ЛНЗ" Александр Ковпак, которого на неделе назначили вместо Юрия Бакалова.

Группа Б

ЛНЗ (Черкассы) - Кремень (Кременчуг)
09.09.2022 15:00 Черкассы. Стадион "Черкассы-Арена"

Богатой на события была эта неделя для черкасского клуба. После неудачного старта сезона руководство уволило Юрия Бакалова, а на его место назначило известного в прошлом нападающего Александра Ковпака. Игрокам "ЛНЗ" не хватает хладнокровия в завершающей стадии атаки. Отрезками команда играет неплохо, но этого мало чтобы достигать результата. Что касается "Кремня", то подопечные Романа Локтионова всех очень приятно удивили. Четыре очка за два матча – результат, на который мало кто рассчитывал. Смена тренера и невнятный старт должны завести игроков "ЛНЗ". Смогут ли выдержать этот нажим? Ответы на этот вопрос узнаем уже скоро.

СК Полтава – МФК Металлург (Запорожье)
09.09.2022 13:00 Полтава. Стадион "Молодежный"

Запорожцам удалось сделать правильные выводы из провального второго тайма против "Кременя". В игре с "ЛНЗ" подопечные Владимира Никитина добавили именно во второй половине встречи и одержали первую в сезоне победу - 3:1. Защиту полтавчан особое внимание следует обратить на 21-летнего нападающего Алексея Сидорова, который уже забил четыре мяча. Что касается "Полтавы", то подопечные Владимира Сысенко на прошлой неделе дебютировали в Первой лиге, уступив в первой игре "Оболони" – 1:2. Отсутствие опыта и проблемы с реализацией помешали полтавчанам получить зачетные пункты. Игра против таких же новичков Первой лиги из Запорожья – отличный случай набрать первые очки. Можно не сомневаться, что легко ни одной из команд не будет.

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В статье: Кремень (Кременчуг) СК Полтава ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье)
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