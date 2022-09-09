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Первая лига. Трех пенальти хватило Металлургу, чтобы победить Полтаву

Первая лига
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Запорожцы выходят на чистое первое место

Первая лига. Трех пенальти хватило Металлургу, чтобы победить Полтаву

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Запорожский "Металлург" продолжает свою беспроигрышную серию в Первой лиге до трех матчей. В третьем подряд матче у соперников "металлургов" не было удаления, однако были назначены в их ворота три пенальти.

Справедливости ради, вторая "точка" была стопроцентной: вышедший на замену Могильный выиграл забегание не только у защитника, но и у голкипера, который в падении сыграл не в мяч, а в ноги нападающему. Этот 11-метровый реализовал Сад и вывел запорожцев вперед.

Позже – еще один пенальти. При подаче углового Пастухов по мнению рефери сфолил на Сидорове. К отметке снова подошел Сад, оформив дубль.

В первом тайме был еще один пенальти. Его заработал Сидоров, мчавшийся к воротам по правой лицевой, но упавший после жестокого отбора со стороны полтавчан. Эпизод из разряда 50/50. Но здесь хозяев защитила от пропущенного судьба: тот же Сидоров при разбеге поскользнулся, поэтому при ударе сделал фактически два касания мяча. Хотя тот и залетел в ворота, рефери справедливо назначил свободный удар в сторону "Металлурга".

При счете 0:2 удалось забить и "Полтаве". Казалось, пошла банальная подача с левого фланга, но не разобрались Басов и Байда. В итоге Таранушич этим воспользовался и из-под защитника протолкнул мяч мимо голкипера.

Последние минуты прошли в открытой игре и могли подарить еще два-три гола. Полтавчане пошли ва-банк и забыли о собственной обороне в надежде отыграться, а запорожцы стабильно пользовались свободными зонами хозяев у собственных ворот. Однако одни свой главный шанс (удар под левую стойку по диагонали) не реализовали, а другие не смогли переиграть из игры Вичного.

Первая лига. 3-й тур
"Полтава" – "Металлург" 1:2
Голы: Таранушич 84 – Сад 68 (пен.), Сад 81 (пен.)
Отмененный пенальти: Сидоров 23 (нарушение при ударе)
"Полтава": Вичный, Копытов, Томенко, Таранушич, Бужин (Гайван 66), Даниленко, Коваленко, Бычков, Щербак, Костенко, Стрельцов (Пастухов 78)
"Металлург": Байда, Воробей (Сокол 54), Векляк, Басов, Дворовенко, Пиддубный, Сад, Шалфеев, Борисенко (Полевой 65), Белоцерковец, Сидоров
Предупреждения: Томенко 73, Стрельцов 76, Пастухов 80 - Векляк 11, Сад 24, Шалфеев 54

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В статье: СК Полтава Металлург (Запорожье)
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