Полтава - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Похоже, Полтавская ОВА наконец-то созрела до разрешения проводить матчи на территории ей подконтрольной области, поэтому сегодня СК "Полтава" проведет дебютный домашний матч в рамках Первой лиги. Ее соперником станет запорожский "Металлург", в двух матчах текущего сезона набравший четыре балла. Полтавчане неделю назад неплохо выглядели против "Оболони", но пропустили на последних минутах. Удастся ли хозяевам сегодня набрать первые очки в сезоне?

Первая лига. 3-й тур

9 сентября. Начало в 13:00

СК "Полтава" – "Металлург" (Запорожье)