Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полтава - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра нового тура Первой лиги
ПФЛ
Похоже, Полтавская ОВА наконец-то созрела до разрешения проводить матчи на территории ей подконтрольной области, поэтому сегодня СК "Полтава" проведет дебютный домашний матч в рамках Первой лиги. Ее соперником станет запорожский "Металлург", в двух матчах текущего сезона набравший четыре балла. Полтавчане неделю назад неплохо выглядели против "Оболони", но пропустили на последних минутах. Удастся ли хозяевам сегодня набрать первые очки в сезоне?
Первая лига. 3-й тур
9 сентября. Начало в 13:00
СК "Полтава" – "Металлург" (Запорожье)
Популярное сейчас
- Чем Томас Тухель не угодил новым владельцам Челси
- ЛНЗ будет принимать Кремень, Полесье – Мариуполь. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер возвращается в топ-25, Динамо – на рубеже первой полусотни
- Экс-игрок сборной Украины назначен и.о. главного тренера ЛНЗ
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО