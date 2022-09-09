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Полтава - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра нового тура Первой лиги

Полтава - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

ПФЛ

UA-Футбол
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Похоже, Полтавская ОВА наконец-то созрела до разрешения проводить матчи на территории ей подконтрольной области, поэтому сегодня СК "Полтава" проведет дебютный домашний матч в рамках Первой лиги. Ее соперником станет запорожский "Металлург", в двух матчах текущего сезона набравший четыре балла. Полтавчане неделю назад неплохо выглядели против "Оболони", но пропустили на последних минутах. Удастся ли хозяевам сегодня набрать первые очки в сезоне?

Первая лига. 3-й тур
9 сентября. Начало в 13:00
СК "Полтава" – "Металлург" (Запорожье)

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В статье: СК Полтава Металлург (Запорожье)
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