Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Неожиданный аутсайдер принимает неожиданного лидера
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
Если бы после двух туров "ЛНЗ" занимал первую строчку таблицы, а "Кремень" - шестую, то вряд ли бы у кого-то возникали вопросы. Но на данный момент один из фаворитов этого сезона Первой лиги, который представляет Черкассы, идет без побед и уже уволил главного тренера. Кременчужане в двух турах забили шесть голов и возглавляют таблицу. Пора доказывать, что их лидерство не случайно.
Первая лига. 3-й тур
9 сентября. 15:00
"ЛНЗ" - "Кремень"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чем Томас Тухель не угодил новым владельцам Челси
- ЛНЗ будет принимать Кремень, Полесье – Мариуполь. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Жезус: Пусть Луческу посмотрит статистику матча и увидит, сколько фолов было у игроков Динамо
- Клуб Первой лиги объявил об уходе главного тренера
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Новости по теме
- 00:46 Украинские Дебютная игра Ковпака, интригующая встреча в Полтаве. Что смотреть в Первой лиге в пятницу
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- 13:11 Украинские Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти