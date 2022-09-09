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ЛНЗ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Неожиданный аутсайдер принимает неожиданного лидера

ЛНЗ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Если бы после двух туров "ЛНЗ" занимал первую строчку таблицы, а "Кремень" - шестую, то вряд ли бы у кого-то возникали вопросы. Но на данный момент один из фаворитов этого сезона Первой лиги, который представляет Черкассы, идет без побед и уже уволил главного тренера. Кременчужане в двух турах забили шесть голов и возглавляют таблицу. Пора доказывать, что их лидерство не случайно.

Первая лига. 3-й тур
9 сентября. 15:00
"ЛНЗ" - "Кремень"

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В статье: Кремень (Кременчуг) ЛНЗ (Черкассы)
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