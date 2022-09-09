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Первая лига. Ковпак дебютирует во главе ЛНЗ с победы над Кременем
Первое поражение кременчужан в новом сезоне
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
Черкасский "ЛНЗ" одержал победу в матче третьего тура чемпионата над "Кременем". Теперь у обеих команд в таблице по одному выигрышу, ничьей и поражению.
Эта игра была дебютной во главе главного тренера черкасчан для легендарного украинского нападающего Александра Ковпака. Особого тренерского опыта у него нет, поэтому было интересно увидеть, как под его руководством будет выглядеть коллектив. Но опасения были напрасны: уже на восьмой минуте благодаря высокому прессингу хозяева отобрали мяч, Савин выполнил подачу с правого фланга, а Тищенко ее замкнул. Через два десятка минут снова напомнил о себе Савин: он вырвался по зоне правого полусреднего почти один на один с Ермоловым, пробить вратаря не смог, но на подбор первым успел Нехтий.
Дальше игра уже больше шла по счету. "ЛНЗ" больше владел мячом, однако молодая команда Романа Локтионова никак не выглядела статистами в этой дуэли и пыталась по возможности напрягать оборону хозяев. Гости проиграли, но доказали, что не зря занимали одну из лидирующих позиций в таблице.
Теперь у "ЛНЗ" и "Кременя" в активе по четыре балла, они вместе с "Оболонью" делят вторую-четвертую строчки с "Оболонью". На три очка больше у "Металлурга".
Первая лига. 3-й тур
"ЛНЗ" - "Кремень" 2:0
Голы: Тищенко 8, Нехтий 25
"ЛНЗ": Самойленко, Тарасенко, Швец, Солдат, Синегуб, Полюлях, Тищенко (Тяпкин 89), Копыл (Евдокимов 54), Замуренко (Сторчоус 53), Савин (Ляшенко 71), Нехтий (Галенко 71)
"Кремень": Ермолов, Пилипенко, Панчишин (Матвеев 46), Савицкий (Галата 46), Галоян (Молько 77), Азизов, Фальковский, Глоба (Куць 56), Кальчук, Агапов, Вивдич (Лесняк 70)
Предупреждение: Копыл 46 - Галата 72
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