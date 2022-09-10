Экзамен для Буковины, встреча старожилов в Ивано-Франковске. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье двумя матчами завершается третий тур Первой лиги. Команды из нижней части таблицы могут улучшить свое положение, а "Карпаты" будут экзаменовать "Буковину".

Группа А

Карпаты (Львов) - Буковина (Черновцы)

11.09.2022. 17:00. Львов. Стадион "Украина"

Львовяне в прошлом туре вырвали победу в Тернополе, однако качеством игры подопечные Тлумака не порадовали. Одни из главных фаворитов этого сезона ошибались в простых ситуациях, мало угрожали воротам Механива. Впереди игра в "Карпатах" явно не клеилась. Однако, за счет гола Чачуа удалось вырвать сверхважную победу. Что касается "Буковины", то коллектив из Черновцов хоть и набрал всего один зачетный пункт в двух матчах, но за игрой не все так безнадежно. Проблемы с реализацией, а в некоторых моментах и ​​нефарт мешает подопечным Мельничука. Противостояние с "Карпатами" настоящий экзамен на зрелость, который станет маркером для игроков "Буковины". Отметим, что на уровне первой лиги команды встретятся впервые.

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Нива (Тернополь)

11.09.2022. 15:00. Ивано-Франковск. Стадион "Рух"

В Ивано-Франковске будут встречаться старожилы Первой лиги, которые пока старт сезона не могут занести себе в актив. Соперники с одним зачетным пунктом в активе находятся внизу турнирной таблицы, а "Нива" вообще последняя. От "Прикарпатья" мало кто ожидал положительного результата в игре с "Полесьем", но в противостоянии с "Мариуполем" подопечные Рыпана могли рассчитывать на большее. "Нива" приятно поразила в матче с "Карпатами" и показала, что с этой командой следует всем считаться. Очное противостояние – шанс одержать первую в сезоне победу.