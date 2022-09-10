Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экзамен для Буковины, встреча старожилов в Ивано-Франковске. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Анонсируем заключительные матчи третьего тура
Фото: ФК Карпати
В воскресенье двумя матчами завершается третий тур Первой лиги. Команды из нижней части таблицы могут улучшить свое положение, а "Карпаты" будут экзаменовать "Буковину".
Группа А
Карпаты (Львов) - Буковина (Черновцы)
11.09.2022. 17:00. Львов. Стадион "Украина"
Львовяне в прошлом туре вырвали победу в Тернополе, однако качеством игры подопечные Тлумака не порадовали. Одни из главных фаворитов этого сезона ошибались в простых ситуациях, мало угрожали воротам Механива. Впереди игра в "Карпатах" явно не клеилась. Однако, за счет гола Чачуа удалось вырвать сверхважную победу. Что касается "Буковины", то коллектив из Черновцов хоть и набрал всего один зачетный пункт в двух матчах, но за игрой не все так безнадежно. Проблемы с реализацией, а в некоторых моментах и нефарт мешает подопечным Мельничука. Противостояние с "Карпатами" настоящий экзамен на зрелость, который станет маркером для игроков "Буковины". Отметим, что на уровне первой лиги команды встретятся впервые.
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Нива (Тернополь)
11.09.2022. 15:00. Ивано-Франковск. Стадион "Рух"
В Ивано-Франковске будут встречаться старожилы Первой лиги, которые пока старт сезона не могут занести себе в актив. Соперники с одним зачетным пунктом в активе находятся внизу турнирной таблицы, а "Нива" вообще последняя. От "Прикарпатья" мало кто ожидал положительного результата в игре с "Полесьем", но в противостоянии с "Мариуполем" подопечные Рыпана могли рассчитывать на большее. "Нива" приятно поразила в матче с "Карпатами" и показала, что с этой командой следует всем считаться. Очное противостояние – шанс одержать первую в сезоне победу.
Популярное сейчас
- Оболонь догоняет Металлург, Полесье пока без потерь. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Холодный душ для горняков. Брагару открывает счет в игре с Шахтером
- "Спорт вне политики". росСМИ попытались очернить Малиновского за его слова о войне и опозоризились
- Первая лига. Трех пенальти хватило Металлургу, чтобы победить Полтаву
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- 13:11 Украинские Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
- 17:40 Украинские Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг