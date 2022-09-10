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Чернигов - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Вторая подряд домашняя игра для дебютанта

Чернигов - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Чернигов" прошлый тур пропускал, а теперь подопечные Валерия Чорного пройдут проверку в игре со старожилом Первой лиги. Отметим, что киевляне в выездных матчах в течение 194 минут голов не пропускают. Смогут ли дебютанты прервать эту сухую серию в 100-м матче "Оболони" в Первой лиге?

Смотрите игру "Чернигова" против "Оболони" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Оболонь (Киев) ФК Чернигов
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