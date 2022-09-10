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Первая лига. Оболонь берет непростые три очка в Чернигове
Андердогу не хватило трех минут
Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий
Киевская "Оболонь" в третьем туре Первой лиги одержала очень трудную победу в Чернигове.
"Пивовары" активнее начали встречу, но черниговцы со временем смогли выровнять игру и отодвинуть ее от своих ворот. Удивительно, у "пивоваров", несмотря на статус фаворита в паре, особых аргументов на самоотверженную игру оппонента не было, и они просто погрязли в его обороне.
Свой шанс "пивовары" нашли за три минуты до завершения основного времени. Во время контактной борьбы в штрафной хозяев Сираш, похоже, ударил по ноге Чернова (удачная замена тренерского штаба киевлян). Ширай угадал направление удара Батальского с "точки", но не спас.
"Чернигов" за два сыгранных матча этого сезона набрал всего один балл. "Оболонь" провела уже три встречи: однажды поделила очки и еще дважды выиграла. На следующей неделе "пивовары" будут дома принимать "Скорук", а "желто-черных" ожидает выезд к запорожскому "Металлургу".
Первая лига. 3-й тур
"Чернигов" - "Оболонь" 0:1
Гол: Батальский 88 (пен.)
"Чернигов": Ширай, Сердюк, Сираш, Романченко, Лакеенко, Кривобороденко, Мироненко (Зубашевский 74), Сердюк, Ментей, Кулик, Койдан (Волк 64)
"Оболонь": Федоровский, Прокопенко, Терехов (Бородай 71), Фатеев, Корохов, Мороз, Косовский (Покотилюк 66), Груша (Осман 79), Василенко, Слободян (Батальский 79), Краснопир (Чернов 72)
Предупреждение: Мироненко 72, Сираш 78
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