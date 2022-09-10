Полесье - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для дебютанта Первой лиги ФСК "Мариуполя" выезд в Житомир обещает быть сверхсложным. "Полесье" пока подтверждает свой статус фаворита группы. Подопечные Юрия Калитвинцева оба матча выиграли и пропустили всего один мяч. Смогут ли мариупольцы остановить "Полесье"?

Смотрите игру "Полесья" против ФСК "Мариуполь" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 15.00.