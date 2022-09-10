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Полесье - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча дебютанта против лидера группы
Фото: ФК Полісся
Для дебютанта Первой лиги ФСК "Мариуполя" выезд в Житомир обещает быть сверхсложным. "Полесье" пока подтверждает свой статус фаворита группы. Подопечные Юрия Калитвинцева оба матча выиграли и пропустили всего один мяч. Смогут ли мариупольцы остановить "Полесье"?
Смотрите игру "Полесья" против ФСК "Мариуполь" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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